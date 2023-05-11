Предлагает сделку с дьяволом. В МИД высказались о попытках РФ наладить отношения с Грузией

"Россия предлагает Грузии заключить соглашение с дьяволом. А в сделке с дьяволом, как известно, побеждает дьявол. Рассматриваем решение Владимира Путина отменить российские визы для грузинских граждан и возобновить авиасообщение как политическую компенсацию за отказ действующих властей наложить санкции на Россию, а также замедление европейской интеграции", - отметил Николенко.

Спикер МИД напомнил, что курс Тбилиси на нормализацию отношений с Москвой происходит на фоне оккупации 20% территории Грузии, похищения грузинских граждан и нарушений прав человека на оккупированных территориях.

"В 2008 году российские самолеты уже прилетали в Грузию, чтобы бомбить мирное население. Сейчас они планируют бомбить европейское будущее грузин. Россия не заинтересована в продвижении Грузии в ЕС и НАТО, ее процветании и развитии. Цель Москвы - создать условия, при которых прогресс будет невозможен", - подчеркнул Николенко.

Он также отметил, что подобные действия грузинских властей не находят поддержки среди части политиков и населения страны. Поэтому Украина выражает солидарность и поддержку грузинам в их желании построить европейскую страну.

"Призываем грузинское правительство синхронизировать политику в отношении России с политикой ЕС, а также воздержаться от действий, отвергающих дальнейшее европейское движение Грузии", - добавил Николенко.