Прописка не має значення: де можна пройти ідентифікацію для пенсії

Громадяни, які тимчасово перебувають за кордоном і не можуть пройти ідентифікацію онлайн, мають право зробити це в будь-якому зручному сервісному центрі ПФУ, незалежно від місця реєстрації.

Тобто їхати до сервісного центру за місцем прописки не потрібно - достатньо звернутися до будь-якого підрозділу Фонду, який зручно відвідати.