Суспільство Освіта Гроші Зміни

Прописка не має значення: де можна пройти ідентифікацію для пенсії

Фото: Пенсійне посвідчення (nashreporter.com)
Автор: Тетяна Веремєєва

Одержувачі пенсій та соцвиплат в Україні мають обов’язково пройти фізичну ідентифікацію. Це потрібно для оновлення даних, адресності виплат і гарантування, що кошти отримують саме ті, кому вони належать.

РБК-Україна з посиланням на Пенсійний фонд України (ПФУ) розповідає, до яких сервісних центрів потрібно звертатися.

Громадяни, які тимчасово перебувають за кордоном і не можуть пройти ідентифікацію онлайн, мають право зробити це в будь-якому зручному сервісному центрі ПФУ, незалежно від місця реєстрації.

Тобто їхати до сервісного центру за місцем прописки не потрібно - достатньо звернутися до будь-якого підрозділу Фонду, який зручно відвідати.

Нагадаємо, в Україні одержувачі пенсій і соцвиплат мають пройти фізичну ідентифікацію, щоб оновити свої дані й підтвердити право на отримання коштів. Для різних категорій громадян встановлено окремі терміни - до 1 листопада або до 31 грудня 2025 року. Якщо процедуру не пройти вчасно, нарахування пенсій і допомог призупинять.

Зокрема пенсіонери та одержувачі страхових виплат, які перебувають за кордоном або на окупованих територіях, мають пройти фізичну ідентифікацію до 31 грудня 2025 року, щоб продовжити отримувати гроші. Це можна зробити онлайн через відеоконференцію з представником Пенсійного фонду, подавши заявку на вебпорталі ПФУ.

