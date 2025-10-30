Прописка не имеет значения: где можно пройти идентификацию для пенсии

Граждане, которые временно находятся за границей и не могут пройти идентификацию онлайн, имеют право сделать это в любом удобном сервисном центре ПФУ, независимо от места регистрации.

То есть ехать в сервисный центр по месту прописки не нужно - достаточно обратиться в любое подразделение Фонда, которое удобно посетить.