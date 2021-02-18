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Пропавшего туриста в Карпатах до сих пор не нашли. Поиски длятся уже пятый день

Автор: Игорь Литвиненко

В Карпатах до сих пор не нашли заблудившегося туриста на склоне горы Гемба. Поисковые работы длятся уже пятый день.

Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

За прошедшие сутки к поискам туриста привлекались 47 человек и 10 единиц техники, из них 32 человека и 8 единиц техники от ГСЧС.

"По состоянию на 7:00 18 февраля поиски второго пропавшего туриста продолжаются", - сообщили спасатели.

Напомним, 13 февраля возле села Березники Свалявского района в Карпатах во время катания на лыжах заблудились два туриста из Киева. На следующий день, 14 февраля, одного из туристов нашли, его состояние удовлетворительные.

Ранее РБК-Украина писало, что 14 февраля в Карпатах проходили поиски 12 туристов, всех кроме одного нашли. В тот день в горах сохранялась снеголавинная угроза. Синоптики объявляли третий уровень опасности.

Также сообщалось, что вчера, 17 февраля, в карпатских горах Львовской области сохраняется высокая опасность схождения лавин. Объявлен третий уровень опасности.

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