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Зниклого туриста в Карпатах досі не знайшли. Пошуки тривають вже п'ятий день

Автор: Ігор Литвиненко

У Карпатах досі не знайшли заблукалого туриста на схилі гори Гемба. Пошукові роботи тривають вже п'ятий день.

Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

За минулу добу до пошуків туриста залучалися 47 чоловік та 10 одиниць техніки, з них 32 чоловік і 8 одиниць техніки від ДСНС.

"станом на 7:00 18 лютого пошуки другого зниклого туриста тривають", - повідомили рятувальники.

Нагадаємо, 13 лютого біля села Березники Свалявського району в Карпатах під час катання на лижах заблукали два туристи з Києва. На наступний день, 14 лютого, одного з туристів знайшли, його стан задовільний.

Раніше РБК-Україна писало, що 14 лютого в Карпатах проходили пошуки 12 туристів, усіх окрім одного знайшли. В той день у горах зберігалася сніголавинна загроза. Синоптики оголошували третій рівень небезпеки.

Також повідомлялося, що вчора, 17 лютого, в карпатських горах Львівської області зберігається висока небезпека сходження лавин. Оголошено третій рівень небезпеки.

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