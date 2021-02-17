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В Карпатах объявили третий уровень опасности: существует угроза схождения лавин

Новина українською → Карпаты, Среда 17 февраля 2021 09:08
В Карпатах объявили третий уровень опасности: существует угроза схождения лавин Фото: гора Поп Иван (facebook.com chornogora)
Автор: РБК-Украина

17 февраля на высокогорье в Закарпатье и в горах Львовской области существует угроза схождения снежных лавин.

Об этом предупреждает пресс-служба ГСЧС Украины.

Отмечается, что объявлен третий уровень опасности.

"17 февраля на высокогорье Закарпатской области и в горах Львовской области сохранится значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.

Как сообщало РБК-Украина, в Карпатах на склоне горы Гемба продолжаются поиски пропавшего туриста. 13 февраля возле села Березники Свалявского района в Карпатах во время катания на лыжах заблудились два жителя Киева. 14 февраля одного из них нашли, его состояние удовлетворительное. Поиски второго туриста продолжаются.

Напомним, в целом в Карпатах 14 февраля проходили поиски 12 туристов, всех кроме одного нашли. Утром 14 февраля в Карпатах сохранялась угроза схода снежных лавин. Синоптики объявили третий уровень опасности.

Сегодня, 17 февраля, западные и некоторые центральные регионы Украины накроют снегопады. Температура воздуха в Украине днем будет колебаться от -11 до +1, а ночью столбики термометров опустятся до -23.

Отметим, в Украине в течение недели сохранится морозная погода, местами ожидается снег.

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