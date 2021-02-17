В Карпатах четвертые сутки ищут заблудившегося в горах туриста

В Карпатах на склоне горы Гемба продолжаются поиски пропавшего туриста. Он заблудился еще 13 февраля.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

К поисковым работам за прошедшие сутки привлекались 56 человек и 13 единиц техники, в том числе и вертолет. Отмечается, что 13 февраля возле села Березники Свалявского района в Карпатах во время катания на лыжах заблудились два жителя Киева. 14 февраля одного из них нашли, его состояние удовлетворительные. Поиски второго туриста продолжаются.