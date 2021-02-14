ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Карпатах сохраняется угроза схода снежных лавин

Новина українською → Закарпатская область, Воскресенье 14 февраля 2021 09:32
В Карпатах сохраняется угроза схода снежных лавин Фото: в Украине есть угроза схода лавин (pixabay)
Автор: РБК-Украина

В воскресенье, 14 февраля, в Карпатах сохраняется угроза схождения снежных лавин. Синоптики объявили третий уровень опасности.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Снеголавинная опасность сохраняется в горах Ивано-Франковской, Закарпатской и Львовской областей.

"По информации Закарпатского областного центра по гидрометеорологии 13 - 14 февраля на высокогорье Закарпатской области удержится значительная снеголавинная опасность (III уровень)", - говорится в сообщении

Напомним, на выходных в Украине снегопады отступят, однако в эти дни ударят сильные морозы.

Кроме того, из-за снежного циклона во Львовской области выпало 90 сантиметров снега.

Добавим, что с 12 февраля в Украине резко похолодало. В ночное время столбик термометра опустится ниже 10 градусов мороза на западе и севере страны.

Ранее сообщалось, что антициклон принесет в Украину сильное похолодание и ночные морозы до 27 градусов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество Карпаты лавина
NEWS
Как изменится курс доллара: прогноз аналитика на ближайшую неделю
Как изменится курс доллара: прогноз аналитика на ближайшую неделю
DAILY
Градус перемен: как глобальное потепление влияет на Украину и мир
Анастасия Рокитнаредактор ленты новостей Градус перемен: как глобальное потепление влияет на Украину и мир