Пропагандист RT предлагает топить украинских детей. Кулеба призвал запретить канал по всему миру

Отметим, что Красовский в эфире телеканала заявляет, что Украина не должна существовать, а украинцев, сопротивляющихся России, следует расстреливать.

"Правительства, которые еще не запретили RT, должны просмотреть этот отрывок. Это то, на чьей стороне вы стоите, если позволяете RT работать в ваших странах. Агрессивное разжигание геноцида (за это будем судить этого человека), не имеющее ничего общего со свободой слова. Запретить RT во всем мире!" - написал Кулеба.

Время на Руси state-funded RT, director broadcasting Anton Krasovsky suggests drowning or burning Ukrainian children, makes hideous comments of raps by Russian soldiers in Ukraine, says Ukraine should no exist and Russian w. pic.twitter.com/BGIaBNok4v