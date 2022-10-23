Пропагандист RT предлагает топить украинских детей. Кулеба призвал запретить канал по всему миру

Российский телеканал Russia Today должен быть запрещен во всех странах из-за разжигания геноцида. Так, директор вещания телеканала Антон Кузнецов-Красовский недавно призвал топить и сжигать украинских детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Дмитрия Кулебу .

Отметим, что Красовский в эфире телеканала заявляет, что Украина не должна существовать, а украинцев, сопротивляющихся России, следует расстреливать.

"Правительства, которые еще не запретили RT, должны просмотреть этот отрывок. Это то, на чьей стороне вы стоите, если позволяете RT работать в ваших странах. Агрессивное разжигание геноцида (за это будем судить этого человека), не имеющее ничего общего со свободой слова. Запретить RT во всем мире!" - написал Кулеба.

Время на Руси state-funded RT, director broadcasting Anton Krasovsky suggests drowning or burning Ukrainian children, makes hideous comments of raps by Russian soldiers in Ukraine, says Ukraine should no exist and Russian w. pic.twitter.com/BGIaBNok4v — Julia Davis (@JuliaDavisNews) October 23, 2022

Отметим, что СБУ сообщила о подозрении Красовскому и может объявить его в международный розыск.