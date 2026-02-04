"Пропагандист, а не дипломат": посол ЄС в Україні "рознесла" Марію Захарову

Матернова зазначила, що прессекретар МЗС Росії Марія Захарова "напала у соціальних мережах". При цьому не тільки, як на посла ЄС, а і як на жінку.

"Причина проста: я щодня говорю про жахіття нападів Росії на Україну. Також публічно заявила, що під час російських ударів сплю у ванній кімнаті готелю на матраці", - зазначила посол.

Матернова додала, що спроба сексуалізувати фото жінки, яка ховається від російських дронів та ракет, красномовно розповідає багато чого про режим, який представляє Захарова.

"Я спала у ванній, бо тієї ночі Київ був свідком чергового масованого російського комбінованого удару - дронами та різними типами ракет. Мільйони українці чотири роки сплять у підвалах, коридорах та притулках із цієї ж причини", - нагадала вона.

Матернова зазначила, що немає "еротики" в замерзлих квартирах, зруйнованій інфраструктурі та холоді. Немає смішного в тому, щоб використовувати зиму, як зброю масового ураження - а це те, чим займається Росія.

"Знущатися з страждань цивільних - це не дипломатія. Це чиста пропаганда, позбавлена ​​людяності. Це (Захарова, - ред.) пропагандист, а не дипломат. Ніщо не завадить мені правдиво інформувати світ про жахіття, яке Росія вчиняє в Україні", - резюмувала Матернова.