"Пропагандист, а не дипломат": посол ЄС в Україні "рознесла" Марію Захарову

Посол Європейського Союзу Катарина Матернова жорстко відповіла прессекретарю МЗС Росії Марії Захаровій. Росіянка спробувала критикувати Матернову за публікацію щодо російських атак на Україну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Матернової у соцмережах.
Матернова зазначила, що прессекретар МЗС Росії Марія Захарова "напала у соціальних мережах". При цьому не тільки, як на посла ЄС, а і як на жінку.
"Причина проста: я щодня говорю про жахіття нападів Росії на Україну. Також публічно заявила, що під час російських ударів сплю у ванній кімнаті готелю на матраці", - зазначила посол.
Матернова додала, що спроба сексуалізувати фото жінки, яка ховається від російських дронів та ракет, красномовно розповідає багато чого про режим, який представляє Захарова.
"Я спала у ванній, бо тієї ночі Київ був свідком чергового масованого російського комбінованого удару - дронами та різними типами ракет. Мільйони українці чотири роки сплять у підвалах, коридорах та притулках із цієї ж причини", - нагадала вона.
Матернова зазначила, що немає "еротики" в замерзлих квартирах, зруйнованій інфраструктурі та холоді. Немає смішного в тому, щоб використовувати зиму, як зброю масового ураження - а це те, чим займається Росія.
"Знущатися з страждань цивільних - це не дипломатія. Це чиста пропаганда, позбавлена людяності. Це (Захарова, - ред.) пропагандист, а не дипломат. Ніщо не завадить мені правдиво інформувати світ про жахіття, яке Росія вчиняє в Україні", - резюмувала Матернова.
Нагадаємо, 1 лютого Матернова повідомила, що попри так зване "тижневе перемир’я", атаки РФ по всій Україні тривають. Під ударами безпілотників, за її словами, загинули цивільні та постраждала критична інфраструктура.
А 3 лютого Матернова написала про чергову масовану атаку РФ, коли окупанти використали 70 ракет та 450 беззпілотників проти енергетичних об'єктів. Вона повідомила, що внаслідок атаки РФ в Києві знеструмлено тисячі багатоповерхівок, люди страждають від холоду.
"Це не побічний ефект війни. Це російська стратегія. Зимова температура використовувалася як зброя. Тепло та електрика як цілі", - написала вона.
У відповідь прессекретар МЗС Росії Марія Захарова виклала пост в X (Twitter) - до речі, ця соцмережа заблокована на території Росії і Захарова змушена сидіти там через VPN - де спробувала висміяти Матернову.