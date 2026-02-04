"Пропагандист, а не дипломат": посол ЕС в Украине "разнесла" Марию Захарову

Матернова отметила, что пресс-секретарь МИД России Мария Захарова "напала в социальных сетях". При этом не только, как на посла ЕС, а и как на женщину.

"Причина проста: я ежедневно говорю об ужасах нападений России на Украину. Также публично заявила, что во время российских ударов сплю в ванной комнате отеля на матрасе", - отметила посол.

Матернова добавила, что попытка сексуализировать фото женщины, которая прячется от российских дронов и ракет, красноречиво рассказывает многое о режиме, который представляет Захарова.

"Я спала в ванной, потому что той ночью Киев был свидетелем очередного массированного российского комбинированного удара - дронами и различными типами ракет. Миллионы украинцев четыре года спят в подвалах, коридорах и убежищах по этой же причине", - напомнила она.

Матернова отметила, что нет "эротики" в замерзших квартирах, разрушенной инфраструктуре и холоде. Нет смешного в том, чтобы использовать зиму, как оружие массового поражения - а это то, чем занимается Россия.

"Издеваться над страданиями гражданских - это не дипломатия. Это чистая пропаганда, лишенная человечности. Это (Захарова, - ред.) пропагандист, а не дипломат. Ничто не помешает мне правдиво информировать мир об ужасах, которые Россия совершает в Украине", - резюмировала Матернова.