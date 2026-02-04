ua en ru
Політика

"Пропагандист, а не дипломат": посол ЄС в Україні "рознесла" Марію Захарову

Україна, Середа 04 лютого 2026 20:54

"Пропагандист, а не дипломат": посол ЄС в Україні "рознесла" Марію Захарову Фото: посол ЄС в Україні Катаріна Матернова (facebook.com)
Автор: Антон Корж

Посол Європейського Союзу Катарина Матернова жорстко відповіла прессекретарю МЗС Росії Марії Захаровій. Росіянка спробувала критикувати Матернову за публікацію щодо російських атак на Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Матернової у соцмережах.

Матернова зазначила, що прессекретар МЗС Росії Марія Захарова "напала у соціальних мережах". При цьому не тільки, як на посла ЄС, а і як на жінку.

"Причина проста: я щодня говорю про жахіття нападів Росії на Україну. Також публічно заявила, що під час російських ударів сплю у ванній кімнаті готелю на матраці", - зазначила посол.

Матернова додала, що спроба сексуалізувати фото жінки, яка ховається від російських дронів та ракет, красномовно розповідає багато чого про режим, який представляє Захарова.

"Я спала у ванній, бо тієї ночі Київ був свідком чергового масованого російського комбінованого удару - дронами та різними типами ракет. Мільйони українці чотири роки сплять у підвалах, коридорах та притулках із цієї ж причини", - нагадала вона.

Матернова зазначила, що немає "еротики" в замерзлих квартирах, зруйнованій інфраструктурі та холоді. Немає смішного в тому, щоб використовувати зиму, як зброю масового ураження - а це те, чим займається Росія.

"Знущатися з страждань цивільних - це не дипломатія. Це чиста пропаганда, позбавлена ​​людяності. Це (Захарова, - ред.) пропагандист, а не дипломат. Ніщо не завадить мені правдиво інформувати світ про жахіття, яке Росія вчиняє в Україні", - резюмувала Матернова.

Матернова проти Захарової: подробиці

Нагадаємо, 1 лютого Матернова повідомила, що попри так зване "тижневе перемир’я", атаки РФ по всій Україні тривають. Під ударами безпілотників, за її словами, загинули цивільні та постраждала критична інфраструктура.

А 3 лютого Матернова написала про чергову масовану атаку РФ, коли окупанти використали 70 ракет та 450 беззпілотників проти енергетичних об'єктів. Вона повідомила, що внаслідок атаки РФ в Києві знеструмлено тисячі багатоповерхівок, люди страждають від холоду.

"Це не побічний ефект війни. Це російська стратегія. Зимова температура використовувалася як зброя. Тепло та електрика як цілі", - написала вона.

У відповідь прессекретар МЗС Росії Марія Захарова виклала пост в X (Twitter) - до речі, ця соцмережа заблокована на території Росії і Захарова змушена сидіти там через VPN - де спробувала висміяти Матернову.

Україна Євросоюз Російська Федерація Війна в Україні
