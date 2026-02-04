ua en ru
"Пропагандист, а не дипломат": посол ЕС в Украине "разнесла" Марию Захарову

Украина, Среда 04 февраля 2026 20:54
"Пропагандист, а не дипломат": посол ЕС в Украине "разнесла" Марию Захарову Фото: посол ЕС в Украине Катарина Матернова (facebook.com)
Автор: Антон Корж

Посол Европейского Союза Катарина Матернова жестко ответила пресс-секретарю МИД России Марии Захаровой. Россиянка попыталась критиковать Матернову за публикацию относительно российских атак на Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Матерновой в соцсетях.

Матернова отметила, что пресс-секретарь МИД России Мария Захарова "напала в социальных сетях". При этом не только, как на посла ЕС, а и как на женщину.

"Причина проста: я ежедневно говорю об ужасах нападений России на Украину. Также публично заявила, что во время российских ударов сплю в ванной комнате отеля на матрасе", - отметила посол.

Матернова добавила, что попытка сексуализировать фото женщины, которая прячется от российских дронов и ракет, красноречиво рассказывает многое о режиме, который представляет Захарова.

"Я спала в ванной, потому что той ночью Киев был свидетелем очередного массированного российского комбинированного удара - дронами и различными типами ракет. Миллионы украинцев четыре года спят в подвалах, коридорах и убежищах по этой же причине", - напомнила она.

Матернова отметила, что нет "эротики" в замерзших квартирах, разрушенной инфраструктуре и холоде. Нет смешного в том, чтобы использовать зиму, как оружие массового поражения - а это то, чем занимается Россия.

"Издеваться над страданиями гражданских - это не дипломатия. Это чистая пропаганда, лишенная человечности. Это (Захарова, - ред.) пропагандист, а не дипломат. Ничто не помешает мне правдиво информировать мир об ужасах, которые Россия совершает в Украине", - резюмировала Матернова.

Матернова против Захаровой: подробности

Напомним, 1 февраля Матернова сообщила, что несмотря на так называемое "недельное перемирие", атаки РФ по всей Украине продолжаются. Под ударами беспилотников, по ее словам, погибли гражданские и пострадала критическая инфраструктура.

А 3 февраля Матернова написала об очередной массированной атаке РФ, когда оккупанты использовали 70 ракет и 450 беспилотников против энергетических объектов. Она сообщила, что в результате атаки РФ в Киеве обесточены тысячи многоэтажек, люди страдают от холода.

"Это не побочный эффект войны. Это российская стратегия. Зимняя температура использовалась как оружие. Тепло и электричество как цели", - написала она.

В ответ пресс-секретарь МИД России Мария Захарова выложила пост в X (Twitter) - кстати, эта соцсеть заблокирована на территории России и Захарова вынуждена сидеть там через VPN - где попыталась высмеять Матернову.

