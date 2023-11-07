Пропаганда і вмовляння: окупанти готують "мобілізацію" на лівобережжі Херсонської області

За словами Толоконнікова, наразі російські окупанти формують "лікарські комісії" і готуються до проведення "мобілізації".

"Будемо сподіватися, що так, як вони готуються дуже повільно, дай Бог, щоб вони нікого не встигли мобілізувати примусово", - зазначив він.

Крім того, Толоконніков повідомив, що на тимчасово окупованій території Херсонщини здійснюється постійна пропаганда щодо мобілізації.

"Але якщо хтось з колаборантів зголоситься на ці гроші піти воювати проти своєї країни, то нехай йдуть - вже був випадок, коли вони майже пів року збирали бригаду, яку відправили на передову на Запоріжжя, і цієї бригади не стало за декілька тижнів", - підсумував керівник пресофісу ХОВА.

