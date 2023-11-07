UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Пропаганда і вмовляння: окупанти готують "мобілізацію" на лівобережжі Херсонської області

Фото: окупанти готують лівобережжя Херсонської області до примусової мобілізації (Getty Images)
Автор: Ярослава Борзова

Російські війська готуються до проведення примусової мобілізації на тимчасово окупованій території Херсонської області. Завдяки пропаганді та вмовлянням окупанти намагаються залучити до своїх лав новоспечених колаборантів.

Про це повідомляє керівник пресофісу Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков, передає РБК-Україна з посиланням на Media Center Ukraine.

За словами Толоконнікова, наразі російські окупанти формують "лікарські комісії" і готуються до проведення "мобілізації".

"Будемо сподіватися, що так, як вони готуються дуже повільно, дай Бог, щоб вони нікого не встигли мобілізувати примусово", - зазначив він.

Крім того, Толоконніков повідомив, що на тимчасово окупованій території Херсонщини здійснюється постійна пропаганда щодо мобілізації.

"Але якщо хтось з колаборантів зголоситься на ці гроші піти воювати проти своєї країни, то нехай йдуть - вже був випадок, коли вони майже пів року збирали бригаду, яку відправили на передову на Запоріжжя, і цієї бригади не стало за декілька тижнів", - підсумував керівник пресофісу ХОВА.
 

Ситуація на лівобережжі Херсонської області

Нагадаємо, тиждень назад речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк повідомила, що українські бійці досягають "непоганих результатів" на лівому березі Херсонської області, однак висвітленню це поки не підлягає.

Також раніше повідомлялося, що українські війська дещо просунулися та відтіснили окупантів на лівому березі Дніпра у Херсонській області.

Геолоковані кадри, опубліковані 27 жовтня, показують, що підрозділи ЗСУ просунулися далі на південь біля Антонівського автомобільного мосту на північ від Олешок (7 км на південь від міста Херсон та 4 км від річки Дніпро).

Крім того, стало відомо, що ВСУ мають плацдарм на лівобережжі Херсонської області, і він розширюється.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсонська областьВійна Росії проти УкраїниМобілізація в Росії