ЗСУ має плацдарм на лівобережжі Херсонської області. І він розширюється

Вже кілька днів західні аналітики пишуть про чергову висадку українського десанту на лівобережжі Херсонської області та розширення плацдарму. Хоча офіційно інформація не підтверджується.

Про те, чому ця історія стала "секретом Полішинеля", що відбувається на даній ділянці та про ситуацію в Авдіївці (Донецька область), у коментарі РБК-Україна розповів військовий експерт, колишній речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов.

Щодо роботи українських Сил оборони на лівому березі Дніпра в окупованій частині Херсонської області, то незважаючи на заяви офіційних осіб, це вже "секрет Полішинеля" (уявна таємниця, відома всім). Дійсно, вони діють у районі Антонівського автомобільного мосту. Більше того, наша армія тримає зону аж до річки Верхня Конка. Ворог нічого не може зробити із цим плацдармом, і цей плацдарм розширюється.

Чи стане він підгрунтям, щоб ось-ось було наведено понтонно-мостову переправу для перекидання великої кількості особового складу, бронетехніки, артсистем та боєприпасів? Мабуть, говорити про це не варто, бо ширина Дніпра тут близько тисячі метрів і є певні складнощі з наведенням переправи такого масштабу. А ще її треба убезпечити від ворожої артилерії та авіації. Тому я думаю, що робота наших морпіхів пов'язана з тим, щоб змусити ворога відтягнути частину ресурсів на цю ділянку з інших напрямків.

Бахмутське дежавю в Авдіївці

Чому росіяни почали саме зараз штурмувати укріпрайони в Авдіївці? Мені здається, на це є три причини. Перша - близько місяця тому наші сили частково брали під контроль село Опитне, після масованих артилерійських ударів вимушено відійшли, але атака неабияк налякала окупантів.

За Опитним йдуть поля до мікрорайону Спартак та Донецького аеропорту, а це вже передмістя Донецька. Звичайно, у такій ситуації ворог нервував і відчував реальну загрозу для гауляйтерської влади. І тепер хоче шляхом захоплення Авдіївки відсунути наші сили подалі від Донецька.

Друга причина - є політичне завдання від Володимира Путіна, який під гаслом окупації Донецької та Луганської областей розпочинав війну проти України. Наразі окуповано 95% Луганської області, у Донецькій у них виходить гірше. Вочевидь ворог має намір задіяти всі ресурси, щоб реалізувати план, захопити Авдіївку, далі рухатися на захід, а також взяти під контроль Краматорськ та Слов'янськ. Як на мене, дедлайни окреслено - вибори президента Путіна відбудуться у березні 2024-го. На той час йому потрібна якась перемога.

Третя причина - прагматична. Ворог натиснув, досяг успіхів у районі Красногорівки, Опитного та Водяного, і, відповідно, намагатиметься йти далі, щоб оточити наші Сили оборони в Авдіївці.

До того ж вони ще діють за тими самими лекалами, як у випадку з Бахмутом. Тоді протягом тривалого часу в рамках "м'ясних штурмів" їм удалося зрештою захопити місто. Наразі диспозиція сил та засобів дещо схожа на Бахмутський сценарій.

Чи може Україна втратити Авдіївку? Щоб робити такі висновки, треба розуміти, якими ресурсами володіє українська армія, а інформації про це немає у відкритих джерелах. Хоча ситуація загрозлива з тенденцією до критичної. Наразі ключова дорога до міста перебуває під вогневим контролем ворога. Він упритул підійшов до залізниці, ймовірно, зайняв терикон біля Авдіївського коксохіму. Поки там не можуть розмістити артсистеми, щоб бити по центру Авдіївки, проте росіяни завдають багато клопоту.

Ворог просувається з шаленими втратами. Що буде далі? Залежить від ресурсів. Якщо їх не вистачатиме, то українська армія, можливо, відходитиме на захід. Але знов-таки відповідь на це питання ми зможемо дізнатися лише по факту.

Владислав Селезньов, для РБК-Україна