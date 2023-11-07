Пропаганда и уговоры: оккупанты готовят "мобилизацию" на левобережье Херсонской области

Российские войска готовятся к проведению принудительной мобилизации на временно оккупированной территории Херсонской области. С помощью пропаганды и уговоров оккупанты пытаются привлечь в свои ряды новоиспеченных коллаборантов.
Об этом сообщает руководитель пресс-офиса Херсонской областной военной администрации Александр Толоконников, передает РБК-Украина со ссылкой на Media Center Ukraine.
По словам Толоконникова, российские оккупанты формируют "врачебные комиссии" и готовятся к проведению "мобилизации".
"Будем надеяться, что так как они готовятся очень медленно, дай Бог, чтобы они никого не успели мобилизовать принудительно", - отметил он.
Кроме того, Толоконников сообщил, что на временно оккупированной территории Херсонщины осуществляется постоянная пропаганда по мобилизации.
"Но если кто-то из коллаборантов согласится на эти деньги пойти воевать против своей страны, то пусть уходят - уже был случай, когда они почти пол года собирали бригаду, которую отправили на передовую в Запорожье, и этой бригады не стало через несколько недель", - подытожил руководитель пресс-офиса ХОВА.
Напомним, неделю назад спикер Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщила, что украинские бойцы достигают "неплохих результатов" на левом берегу Херсонской области, однако огласке это пока не подлежит.
Ранее сообщалось, что украинские войска несколько продвинулись и оттеснили оккупантов на левом берегу Днепра в Херсонской области.
Геолокированные кадры, опубликованные 27 октября, показывают, что подразделения ВСУ продвинулись дальше к югу возле Антоновского автомобильного моста к северу от Алешек (7 км к югу от Херсона и 4 км от реки Днепр).
Кроме того стало известно, что ВСУ располагают плацдармом на левобережье Херсонской области, и он расширяется.
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