"Пропаганда страху". Навіщо Росія намагається притягнути Україну до теракту у Підмосков'ї

Російський режим намагається звинуватити Україну у причетності до теракту у Підмосков'ї. Пропаганда Кремля використовує теракт для залякування українців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації у Telegram.
Російські пропагандистські ресурси поширюють повідомлення, що відтепер "законною ціллю російської армії" є не лише "центри прийняття рішень", а й усі органи влади України, інфраструктура транспорту та зв'язку, українські медіа тощо.
Пропагандистські пабліки поширюють "рекомендації" для українців з закликами не працювати на всіх вказаних підприємствах, щоб нібито "не ризикувати власним життям".
Як зазначає Центр протидії дезінформації, росіяни використовують теракт у ТЦ "Крокус Сіті Хол" для так званої "пропаганди страху", поширення зневіри та панічних настроїв серед українців.
"Ворог розраховує, що налякані громадяни мають схиляти керівництво країни до переговорів, які дадуть агресору час на підготовку до нового наступу. Не піддавайтеся ворожій пропаганді, довіряйте тільки верифікованим джерелам інформації", - йдеться у повідомленні.
Ввечері у п'ятницю, 22 березня в місті Красногірськ у Підмосков'ї кілька озброєних чоловіків у камуфляжі вчинили стрілянину в торговому центрі "Крокус Сіті Хол". За даними росіян, внаслідок атаки загинули понад 100 осіб.
Відповідальність за теракт взяло угруповування ІДІЛ. Попри це, росіяни намагаються "повісити" теракт на Україну. Так, диктатор Володимир Путін заявив, що терористи нібито хотіли втекти в Україну, де для них було підготовлено "вікно".
Напередодні глава ФСБ Росії Олександр Бортніков заявив, що США, Велика Британія та Україна стоять за терактом у Підмосков’ї.
При цьому, за даними Bloomberg, оточення Путіна не вірить у його теорію про зв'язок України і теракту під Москвою.
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