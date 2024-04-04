"Пропаганда страху". Навіщо Росія намагається притягнути Україну до теракту у Підмосков'ї

Російські пропагандистські ресурси поширюють повідомлення, що відтепер "законною ціллю російської армії" є не лише "центри прийняття рішень", а й усі органи влади України, інфраструктура транспорту та зв'язку, українські медіа тощо.

Пропагандистські пабліки поширюють "рекомендації" для українців з закликами не працювати на всіх вказаних підприємствах, щоб нібито "не ризикувати власним життям".

Як зазначає Центр протидії дезінформації, росіяни використовують теракт у ТЦ "Крокус Сіті Хол" для так званої "пропаганди страху", поширення зневіри та панічних настроїв серед українців.

"Ворог розраховує, що налякані громадяни мають схиляти керівництво країни до переговорів, які дадуть агресору час на підготовку до нового наступу. Не піддавайтеся ворожій пропаганді, довіряйте тільки верифікованим джерелам інформації", - йдеться у повідомленні.