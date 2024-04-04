"Пропаганда страха". Зачем Россия пытается притянуть Украину к теракту в Подмосковье

Российские пропагандистские ресурсы распространяют сообщения, что отныне "законной целью российской армии" являются не только "центры принятия решений", но и все органы власти Украины, инфраструктура транспорта и связи, украинские медиа и т.д.

Пропагандистские паблики распространяют "рекомендации" для украинцев с призывами не работать на всех указанных предприятиях, чтобы якобы "не рисковать собственной жизнью".

Как отмечает Центр противодействия дезинформации, россияне используют теракт в ТЦ "Крокус Сити Холл" для так называемой "пропаганды страха", распространения панических настроений среди украинцев.

"Враг рассчитывает, что напуганные граждане должны склонять руководство страны к переговорам, которые дадут агрессору время на подготовку к новому наступлению. Не поддавайтесь вражеской пропаганде, доверяйте только верифицированным источникам информации", - говорится в сообщении.