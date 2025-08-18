Пропаганда РФ показала штурм окупантів під прапором США (відео)

Російські пропагандисти оприлюднили відео, на якому російська техніка іде на штурм з прапорами Росії та США. У відповідь в Офісі президента назвали це "максимальним нахабством".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника ОП Андрія Єрмака в Telegram .

Як зазначив Єрмак, фактично росіяни використовують у власній терористичній, загарбницькій війні із вбивствами цивільних людей символіку Сполучених Штатів.

"А це як розуміти? Російські пропагандисти демонструють відео, на якому російська техніка йде на штурм з прапорами Росії та США", - повідомив він.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, нещодавно бійці ЗСУ зірвали російський штурм на Оріхівському напрямку, що у Запорізькій області. Ворог для атаки застосовував танк і не тільки.

На Покровському напрямку російська армія застосовує так звану тактику “тисячі порізів”. Щодня там фіксується близько 50 штурмів.

За словами головкома ЗСУ Олександра Сирського, російські заяви про здатність вести війну роками не відповідають реальності та є лише бравадою.

Він зазначив, що навіть у випадку замороження конфлікту чи укладення мирної угоди Україна повинна постійно дбати про розвиток власних оборонних можливостей.

