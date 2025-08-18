ua en ru
Пропаганда РФ показала штурм окупантів під прапором США (відео)

Понеділок 18 серпня 2025 14:31
Пропаганда РФ показала штурм окупантів під прапором США (відео) Фото: пропаганда РФ показала штурм окупантів під прапором США (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Російські пропагандисти оприлюднили відео, на якому російська техніка іде на штурм з прапорами Росії та США. У відповідь в Офісі президента назвали це "максимальним нахабством".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника ОП Андрія Єрмака в Telegram.

"А це як розуміти? Російські пропагандисти демонструють відео, на якому російська техніка йде на штурм з прапорами Росії та США", - повідомив він.

Як зазначив Єрмак, фактично росіяни використовують у власній терористичній, загарбницькій війні із вбивствами цивільних людей символіку Сполучених Штатів.

"Максимальне нахабство", - додав керівник Офісу президента.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, нещодавно бійці ЗСУ зірвали російський штурм на Оріхівському напрямку, що у Запорізькій області. Ворог для атаки застосовував танк і не тільки.

На Покровському напрямку російська армія застосовує так звану тактику “тисячі порізів”. Щодня там фіксується близько 50 штурмів.

За словами головкома ЗСУ Олександра Сирського, російські заяви про здатність вести війну роками не відповідають реальності та є лише бравадою.

Він зазначив, що навіть у випадку замороження конфлікту чи укладення мирної угоди Україна повинна постійно дбати про розвиток власних оборонних можливостей.

Що ще заявив головнокомандувач ЗСУ Сирський - читайте у великому інтерв’ю РБК-Україна.

