ua en ru
Пн, 18 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Зеленский в США Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Пропаганда РФ показала штурм оккупантов под флагом США (видео)

Понедельник 18 августа 2025 14:31
UA EN RU
Пропаганда РФ показала штурм оккупантов под флагом США (видео) Фото: пропаганда РФ показала штурм оккупантов под флагом США (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Российские пропагандисты обнародовали видео, на котором российская техника идет на штурм с флагами России и США. В ответ в Офисе президента назвали это "максимальной наглостью".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя ОП Андрея Ермака в Telegram.

"А это как понимать? Российские пропагандисты демонстрируют видео, на котором российская техника идет на штурм с флагами России и США", - сообщил он.

Как отметил Ермак, фактически россияне используют в собственной террористической, захватнической войне с убийствами гражданских людей символику Соединенных Штатов.

"Максимальная наглость", - добавил руководитель Офиса президента.

Ситуация на фронте

Напомним, недавно бойцы ВСУ сорвали российский штурм на Ореховском направлении, что в Запорожской области. Враг для атаки применял танк и не только.

На Покровском направлении российская армия применяет так называемую тактику "тысячи порезов". Ежедневно там фиксируется около 50 штурмов.

По словам главкома ВСУ Александра Сырского, российские заявления о способности вести войну годами не соответствуют реальности и являются лишь бравадой.

Он отметил, что даже в случае замораживания конфликта или заключения мирного соглашения Украина должна постоянно заботиться о развитии собственных оборонных возможностей.

Что еще заявил главнокомандующий ВСУ Сирский - читайте в большом интервью РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Война в Украине
Новости
Это бравада, что Россия сможет воевать еще годами, - Сырский
Это бравада, что Россия сможет воевать еще годами, - Сырский
Аналитика
Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия