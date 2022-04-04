Пропаганда, псевдореферендумы и фейковые "мэры": что оккупанты делают в захваченных городах Украины

В этих районах сейчас появляются различные ставленники россиян, представляющие оккупационную "администрацию" - как из числа местных коллаборантов, так и среди "парашютистов". Хотя даже эти попытки выглядят очень хаотичными.

"В Мелитополе, Бердянске, Энергодаре и Токмаке они пытаются установить каких-то своих руководителей. То есть понемногу они пробуют ввести какую-то террористическую группировку и захватить власть на местах. Пока никакая "ЗНР" не фигурирует. Одна из группировок называет себя "ДНР". Еще есть какая-то "Таврия". Там не одна банда этих идиотов", - рассказал РБК-Украина глава Запорожской ОГА (ОВА) Александр Старух.

В Токмаке захватчики уже собираются сегодня провести фейковый "референдум" по типу тех, которые они устраивали в ОРДЛО. При этом в остальных занятых городах области проводить псевдоплебисциты они пока не решаются.

По словам Старуха, в новой оккупационной вертикали "власти" мелькают политики, которые в прошлом лишились влияния в регионе. Находятся коллаборанты и среди действующих представителей местного самоуправления. Пример - Мелитополь, где обслуживать оккупационный режим РФ взялись некоторые члены ОПЗЖ. Но на самом деле всем заправляют российские спецслужбы, уточнил Старух.

Один из жителей оккупированной части области на правах анонимности рассказал, что россияне "работают" не только с политиками, но и с местным бизнесом. ФСБшники похищают предпринимателей и пытаются договориться с фермерами о том, чтобы распределить урожай пополам.

Похожая ситуация и в той части Луганской области, которую россиянам удалось временно занять с февраля этого года. Этот регион – один из краеугольных камней в так называемой "спецоперации" Кремля. Сейчас российское командование заявляет, что напало на Украину для "освобождения" всего Донбасса. То есть теперь они хотят "доосвободить" ту часть Донецкой и Луганской области, которые уцелели после первого нашествия российского "освобождения" в 2014 году.

Несколько руководителей захваченных населенных пунктов Луганской области пошли на сотрудничество с оккупантами, говорит глава ОГА Сергей Гайдай. Но, по его словам, позиция большинства осталась категоричной: они либо отказали, либо заранее покинули свои населенные пункты, понимая, что им грозят пытки или расстрелы. Поэтому оккупантам приходится подыскивать какого-нибудь предателя среди вертикали местного самоуправления, политиков из прошлого или привозить своих ставленников с "ЛДНР".

"В Новой Каховке они сделали своим ставленником некого Владимира Леонтьева - это местный житель, который сразу вызвался сотрудничать с оккупантами. В Каховке нашлось несколько коллаборантов, но, насколько мне известно, там всем заправляют какие-то российские офицеры", - рассказал РБК-Украина депутат Херсонского облсовета от "Европейской солидарности" Сергей Хлань.

В самом Херсоне после прорыва российских войск нарисовался некий "Комитет спасения за мир и порядок", который решил перебрать на себя власть в городе. В состав этого комитета вошли местные "любители русского мира" - экс-мэр города Владимир Сальдо, его бывший зам Сергей Черевко, журналист Кирилл Стремоусов, которого этот же комитет избрал "народным мэром".

Недавно в сеть попала переписка Стремоусова, свидетельствующая о том, что он долгое время сотрудничал с ФСБ. Впрочем, параллельно в городе остается легитимный мэр Игорь Колыхаев, который продолжает выполнять свои обязанности, насколько это позволяет ситуация.