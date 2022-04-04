Пропаганда, псевдореферендуми і фейкові "мери": що окупанти роблять у захоплених містах України

У цих районах зараз з'являються різні ставленики росіян, що представляють окупаційну "адміністрацію" - як з-поміж місцевих колаборантів, так і серед "парашутистів". Хоча навіть ці спроби виглядають дуже хаотичними.

"У Мелітополі, Бердянську, Енергодарі та Токмаку вони намагаються встановити якихось своїх керівників. Тобто потроху вони пробують ввести якесь терористичне угруповання і захопити владу на місцях. Поки ніяка "ЗНР" не фігурує. Одне з угруповань називає себе "ДНР". Ще є якась "Таврія". Там не одна банда цих ідіотів", - розповів РБК-Україна голова Запорізької ОДА (ОВА) Олександр Старух.

У Токмаку загарбники вже збираються сьогодні провести фейковий "референдум" за типом тих, які вони влаштовували в ОРДЛО. При цьому в інших зайнятих містах області проводити псевдоплебісцити вони поки не наважуються.

За словами Старуха, в новій окупаційній вертикалі "влади" з'являються політики, які в минулому позбулися впливу в регіоні. Знаходяться колаборанти і серед чинних представників місцевого самоврядування. Приклад - Мелітополь, де обслуговувати окупаційний режим РФ взялися деякі члени ОПЗЖ. Але насправді всім заправляють російські спецслужби, уточнив Старух.

Один із жителів окупованої частини області на правах анонімності розповів, що росіяни "працюють" не тільки з політиками, а й з місцевим бізнесом. Фсбшники викрадають підприємців і намагаються домовитися з фермерами про те, щоби розподілити урожай навпіл.

Схожа ситуація і в тій частині Луганської області, яку росіянам вдалося тимчасово зайняти з лютого цього року. Цей регіон - один із наріжних каменів у так званій "спецоперації" Кремля. Зараз російське командування заявляє, що напало на Україну для "звільнення" всього Донбасу. Тобто тепер вони хочуть "дозвільнити" ту частину Донецької та Луганської області, які вціліли після першої навали російського "звільнення" в 2014 році.

Кілька керівників захоплених населених пунктів Луганської області пішли на співпрацю з окупантами, каже голова ОДА Сергій Гайдай. Але, за його словами, позиція більшості залишилася категоричною: вони або відмовили, або заздалегідь покинули свої населені пункти, розуміючи, що їм загрожують тортури чи розстріли. Тому окупантам доводиться підшукувати якогось зрадника серед вертикалі місцевого самоврядування, політиків із минулого або привозити своїх ставлеників з "ЛДНР".

"У Новій Каховці вони зробили своїм ставлеником такого собі Володимира Леонтьєва – це місцевий житель, який відразу зголосився співпрацювати з окупантами. У Каховці знайшлося кілька колаборантів, але, наскільки мені відомо, там всім заправляють якісь російські офіцери", - розповів РБК-Україна депутат Херсонської облради від "Європейської солідарності" Сергій Хлань.

У самому Херсоні після прориву російських військ намалювався "Комітет порятунку за мир і порядок", який вирішив перебрати на себе владу в місті. До складу цього комітету увійшли місцеві "любителі русского мира" - екс-мер міста Володимир Сальдо, його колишній заступник Сергій Черевко, журналіст Кирило Стремоусов, якого цей же комітет обрав "народним мером".

Нещодавно в мережу потрапило листування Стремоусова, яке свідчить про те, що він довгий час співпрацював з ФСБ. Втім, паралельно в місті залишається легітимний мер Ігор Колихаєв, який продовжує виконувати свої обов'язки, наскільки це дозволяє ситуація.