Террор, репрессии и угрозы. Как оккупанты навязывают "русский мир" в Украине

Путинские оккупанты пытаются установить свои администрации на захваченных территориях Украины. Но ни легитимная власть, ни местные жители не хотят там с ними сотрудничать. Подробнее – ниже в материале РБК-Украина.

Оккупационные войска РФ за пять недель так и не смогли сильно продвинуться вглубь страны, вопреки первоначальным планам Путина. Сейчас агрессор пытается закрепиться на тех рубежах, которые занял еще в первые дни войны.

От начала полномасштабного вторжения кремлевской армии удалось временно захватить небольшие территории пограничных областей на севере и востоке Украины. А под Киевом и Черниговом из-за огромных потерь российским войскам пришлось отступать обратно в Беларусь.

Более заметного по меркам оккупантов прогресса они добились на юге. Сейчас путинские войска занимают примерно половину территории Запорожской области и большинство территории Херсонской области, включая сам Херсон.

Характер временной оккупации на севере и юге отличается. Одну часть занятых украинских территорий россияне используют сугубо как военную площадку для последующих атак или обороны, попутно уничтожая все на своем пути. Тогда как действия оккупантов на захваченной части юго-востока демонстрируют, что на эти территории у них более серьезные планы. Но местные жители этих регионов уже неделями не устают заявлять оккупантам, что их здесь не ждали и не ждут.

По методичкам 2014 года

Мародерство и террор – так в двух словах можно описать поведение кремлевских войск на временно захваченных территориях. Российские солдаты не упускают возможности поживиться, унося все, что попадается на глаза: начиная от денег и украшений и заканчивая коврами, косметикой или одеждой.

"Ну какой русский человек не сопрет ниче?... Ну набирай, набирай все, че можешь бери", – говорит жена одного из оккупантов в телефонном разговоре, который перехватила и опубликовала СБУ.

Еще один показательный пример: с марта этого года на территории террористической "ЛНР" оккупанты решили ввести в оборот гривну.

"Это сделали по той причине, что они мародеры. Они сразу же ограбили украинскую почту, отделения банков и банкоматов. А им ведь нужно теперь использовать наворованное. У них же там в России наступили совсем плохие времена. Вот они и надеются как-то использовать гривну, которая по-прежнему сохраняет стабильность в отличие от рубля", – рассказал РБК-Украина глава Луганской ОГА (ОВА) Сергей Гайдай.

Глава Луганской ОГА Сергей Гайдай (фото: loda.gov.ua)

С обеспечением кремлевской армии были проблемы еще до того, как российская экономика последовала за российским кораблем. Сухпайки, которые выдали на период "блицкрига" в Украине, уже давно закончились или были изначально просроченные. Так что еду солдаты уже добывают сами, грабя украинские дома, продовольственные магазины, склады и даже гуманитарный груз, который отправляет украинская власть в осажденные города.

Оккупанты терроризируют местных жителей, фактически удерживая их в заложниках, пытают их и убивают. Кадры зверств, совершенных кремлевскими боевиками под Киевом, уже ввергли в шок весь цивилизованный мир. Россияне проводят обыски в домах людей, разыскивая оружие и проверяя связи с украинскими военнослужащими.

По данным издания, оккупанты похитили около двух десятков представителей местного самоуправления на территории Харьковской, Черниговской, Запорожской и Херсонской областей. Из них – 11 мэров. Вот только если в северных регионах это, скорее, делается для того, чтобы навести страх на местное население, то в южных областях – чтобы принудить к сотрудничеству с россиянами.

Дело в том, что ни в Черниговской, ни в Киевской, ни в Сумской, ни в Харьковской областях оккупанты не пытались установить какие-либо свои фейковые администрации или новых псевдоруководителей. Захваченные населенные пункты этих регионов становились либо полем боя, либо пунктом временного базирования россиян и их техники. Чего нельзя сказать о Херсонской и Запорожской областях, расположенных на юге рядом с оккупированным Крымом – там ситуация развивается иначе.

На территории этих регионов россияне уже начали зачистку информационного пространства, отключение от украинских телекоммуникаций и связи. Там появляются различные ставленники россиян, представляющие оккупационную "администрацию" – как из числа местных коллаборантов, так и среди "парашютистов". Хотя даже эти попытки выглядят очень хаотичными.

"В Мелитополе, Бердянске, Энергодаре и Токмаке они пытаются установить каких-то своих руководителей. То есть понемногу они пробуют ввести какую-то террористическую группировку и захватить власть на местах. Пока никакая "ЗНР" не фигурирует. Одна из группировок называет себя "ДНР". Еще есть какая-то "Таврия". Там не одна банда этих идиотов", – рассказал РБК-Украина глава Запорожской ОГА (ОВА) Александр Старух.

В Токмаке захватчики уже собираются сегодня провести фейковый "референдум" по типу тех, которые они устраивали в ОРДЛО. При этом в остальных занятых городах области проводить псевдоплебисциты они пока не решаются.

По словам Старуха, в новой оккупационной вертикали "власти" мелькают политики, которые в прошлом лишились влияния в регионе. Находятся коллаборанты и среди действующих представителей местного самоуправления. Пример – Мелитополь, где обслуживать оккупационный режим РФ взялись некоторые члены ОПЗЖ. Но на самом деле всем заправляют российские спецслужбы, уточнил Старух.

Один из жителей оккупированной части области на правах анонимности рассказал, что россияне "работают" не только с политиками, но и с местным бизнесом. Фсбшники похищают предпринимателей и пытаются договориться с фермерами о том, чтобы распределить урожай пополам.

Глава Запорожской ОГА (ОВА) Александр Старух (фото: facebook.com/zoda.gov.ua)

Похожая ситуация и в той части Луганской области, которую россиянам удалось временно занять с февраля этого года. Этот регион – один из краеугольных камней в так называемой "спецоперации" Кремля. Сейчас российское командование заявляет, что напало на Украину для "освобождения" всего Донбасса. То есть теперь они хотят "доосвободить" ту часть Донецкой и Луганской области, которые уцелели после первого нашествия российского "освобождения" в 2014 году.

Несколько руководителей захваченных населенных пунктов Луганской области пошли на сотрудничество с оккупантами, говорит глава ОГА Сергей Гайдай. Но, по его словам, позиция большинства осталась категоричной: они либо отказали, либо заранее покинули свои населенные пункты, понимая, что им грозят пытки или расстрелы. Поэтому оккупантам приходится подыскивать какого-нибудь предателя среди вертикали местного самоуправления, политиков из прошлого или привозить своих ставленников с "ЛДНР".

"В Новой Каховке они сделали своим ставленником некого Владимира Леонтьева – это местный житель, который сразу вызвался сотрудничать с оккупантами. В Каховке нашлось несколько коллаборантов, но, насколько мне известно, там всем заправляют какие-то российские офицеры", – рассказал РБК-Украина депутат Херсонского областного совета от "Европейской солидарности" Сергей Хлань.

В самом Херсоне после прорыва российских войск нарисовался некий "Комитет спасения за мир и порядок", который решил перебрать на себя власть в городе. В состав этого комитета вошли местные "любители русского мира" – экс-мэр города Владимир Сальдо, его бывший зам Сергей Черевко, журналист Кирилл Стремоусов, которого этот же комитет избрал "народным мэром".

Недавно в сеть попала переписка Стремоусова, свидетельствующая о том, что он долгое время сотрудничал с ФСБ. Впрочем, параллельно в городе остается легитимный мэр Игорь Колыхаев, который продолжает выполнять свои обязанности, насколько это позволяет ситуация.

"Местное самоуправление на оккупированных территориях работает по законам Украины. Осуществляются все необходимые выплаты жизнеобеспечения общин. Мэры на этих территориях под жестким давлением оккупантов. Но их дух не сломать", – сказал РБК-Украина исполнительный директор Ассоциации городов Украины Александр Слобожан.

Акции неповиновения

То, что в почти 300-тысячном Херсоне нашлось всего лишь 13 коллаборантов, вошедших в "комитет спасения" – это показательный пример. Такие единичные случаи, которые использует РФ для телекартинки – это, скорее, исключения, чем обыденная практика.

Жители временно захваченных территорий пытаются всячески демонстрировать свое невосприятие оккупационных псевдоадминистраций и самопровозглашенных руководителей. Люди регулярно выходят на мирные протесты даже под угрозой обстрелов и задержаний, как это происходит в "лучших российских традициях".

Едва ли не по всем медиа и соцсетям разошлись кадры с Энергодара Запорожской области, где жители выстроились перед колоннами российской техники, не пропуская ее в город. Последнюю акцию протеста в этом городе оккупанты разогнали очередями из минометов. Проукраинские митинги, собравшие тысячи людей, проходили и в Мелитополе, и в Бердянске.

"Недавно проходили протесты в Приморске. Но россияне нейтрализуют эти протесты. Они завозят свой вооруженный контингент, ходят по домам, увозят активистов, задерживают, часто избивают и потом отпускают. Бывает, что и не отпускают – таких случаев у нас также много", – объяснил Александр Старух.

Многочисленные митинги организовывали и жители населенных пунктов Луганской области, которые попали в оккупацию с февраля этого года. Это Сватовская, Старобельская, Белокуракинская и Новопсковская ОТГ.

"Луганская область, думаю, удивила всю Украину тем, что в громадах, которые сейчас оккупировали россияне, люди вышли на мирные митинги с украинскими флагами и лозунгами. Они твердо заявили о том, что мы – мирная область и не хотим никаких "освобождений" и тому подобного – идите обратно. Они перекрывали движение технике. И они выходили сотнями", – отметил Сергей Гайдай.

Чтобы разогнать митинги россияне открыли огонь по людям – несколько получили ранения. А затем оккупанты перешли к репрессиям.

"По ночам приезжали к активистам и увозили их с мешками на головах в неизвестном направлении. И поэтому митинги прекратились. Дальше начались погромы и поездки по семьям военнослужащих, которые защищают Украину. Искали активистов. Расстреливали волонтеров с проукраинский позицией", – рассказал глава Луганской ОГА.

В небольшом поселке Новотроицкое Херсонской области на акции против захватчиков собралось более 200 человек. В Каховке вышло около тысячи человек. В Херсоне протесты проходили постоянно, несмотря на то, что оккупанты открывали огонь и бросали гранаты по митингующим, говорит Сергей Хлань. На предпоследнем митинге в городе вышло более 10 тысяч человек. Последний российские военные сразу же разогнали.

Депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань (фото: facebook)

"Оккупанты идут путем запугивания. Они вылавливают людей, которые приходят на акции. У них есть списки участников АТО, охотников, проукраинских активистов и журналистов. По вечерам оккупанты их ловят и задерживают для того, чтобы в своих застенках ломать волю людей. Но им и это не удается – люди все равно продолжают выходить на митинги, поэтому оккупанты сейчас немного растеряны", – отметил Хлань.

Из-за собственного бессилия против мирных жителей оккупанты пускают в ход оружие и прибегают к пыткам. Их попытки завезти в города массовку ряженых также терпят неудачи. Местные жители на этом фоне устраивают проукраинский митинг, портя нужную картинку для кремлевских пропагандистов.

Россия, похоже, так и не осознала, насколько изменилась Украина с 2014 года. Прокремлевские политики и средства массовой информации уже потеряли былое влияние на граждан внутри нашей страны. И пока люди продолжат оказывать категорическое сопротивление оккупантам, любые планы Кремля по дроблению Украины на псевдореспублики обречены на провал.