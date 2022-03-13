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Херсонские депутаты не признают попыток создать в области "народной республики", - мэр

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Воскресенье 13 марта 2022 06:43
Херсонские депутаты не признают попыток создать в области "народной республики", - мэр Фото: мэр Херсона Игорь Колыхаев (facebook.com/kolykhaev.igor)
Автор: Владимир Костырин

Мэр Херсона Игорь Колыхаев подчеркивает, что депутаты областного совета не признают попыток создать на территории области "народную республику", что собираются организовать российские оккупанты на своем "референдуме".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление городского головы Херсона на странице в Facebook

"Херсонская область была, есть и будет неотъемлемой частью единого государства - Украины. Депутаты Херсонского областного совета VIII созыва как представители общих интересов территориальных общин Херсонской области уверяют всех, что Херсонщина - это часть суверенной и унитарной Украины", - пишет он.

Колыхаев добавил, что любые другие сценарии, что пытаются устроить российские захватчики, не поддерживаются ни жителями Херсонской области, ни представителями депутатского корпуса областного совета, ни местной властью.

"Депутаты Херсона никогда не признают попыток создать на территории Херсонской области "народную республику" и заграбастать часть Украины. У нас единственный ответ оккупантам: "Русский военный корабль иди на…". Херсонщина не покорена и противостоит захватчику... Все остальное это провокация и подлые инсинуации врага", - отмечает мэр.

Так он отреагировал на распространение сообщений о планах оккупантов провести 13 марта в Херсоне фейковый "референдума" за создание в Херсонской области "народной республики", как это уже делали рашисты на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей в 2014-м.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отреагировал на информацию о попытках российских оккупантов провести псевдореферендум в Херсонской области, и призвал к жестким санкциям.

Напомним, что РФ начала подготовку к проведению "референдума" и тщетно пытается заручиться поддержкой Херсонского облсовета.

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