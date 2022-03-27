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Зеленский об идее псевдореферендума в "ЛНР": Буду разговаривать с владельцем этих людей

Новина українською →
Воскресенье 27 марта 2022 21:41
Зеленский об идее псевдореферендума в "ЛНР": Буду разговаривать с владельцем этих людей Фото: Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Антон Федорцив

Президент Владимир Зеленский отреагировал на попытки организовать на оккупированной территории Луганской области "референдум" о присоединении к РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы государства.

"Мы слышали эти сигналы. От этих "товарищей-спортсменов", мы их так называли в 90-е годы. Мы их называли "спортсменами". Это не те, кто с медалями, а просто ведут себя, как "великие". Вот такие "спортсмены" в спортивных штанах, а потом переодели костюмы и стали тем, кем стали. Поэтому, я не знаю, что они там себе представляют и заявляют... Но для меня это такой "СЕО" президента Путина. Поэтому я буду говорить с собственником этих "товарищей", если вы не против", – объяснил Зеленский.

Главарь "ЛНР" Леонид Пасечник анонсировал "референдум" о присоединении оккупированной части Луганщины к России. Однако в Госдуме такую ​​инициативу назвал несвоевременной глава комитета по делам СНГ Леонид Калашников.

К слову, Роскомнадзор запретил российским медиа публиковать интервью Зеленского.

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