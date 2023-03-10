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Пропаганда Кремля. Навіщо Придністровʼя розганяє фейк про "теракт СБУ": пояснення

Фото: стало відомо, навіщо Придністровʼя розганяє фейк про "теракт СБУ" (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Заяви представників невизнаного Придністровʼя про так звані теракти від СБУ є частиною пропагандистської кампанії Кремля. Який використовує окуповану територію Молдови у своїх цілях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на роз'яснення від Центру стратегічних комунікацій.

"Так зване "міністерство держбезпеки Придністровʼя" заявило, що за вказівкою СБУ на їхнього "президента" готувався замах. Це - не більше ніж пропагандистська брехня, спрямована на розпалювання українофобії", - зазначено в повідомленні.

Як пояснили в Центрі стратегічних комунікацій, доказом цьому є низка фактів:

  • держави з назвою "Придністровська Молдавська Республіка" не існує. Придністров’я - це окупована Росією територія Молдови, на якій діє маріонетковий кримінальний режим.
  • російські війська перебувають на території Придністров’я незаконно. Вони - окупанти, а не миротворці.
  • "ПМР" використовується Росією, щоб дестабілізувати ситуацію в Молдові та на прилеглих територіях України.
  • активізація Тирасполя свідчить також про бажання маріонеткової влади заявити про свою "суб’єктність" і випросити більше допомоги від Москви.
  • Україна поважає суверенітет Молдови, тому не здійснює заходів воєнного характеру на її суверенній території.

Що сталося

Нагадаємо, що 9 березня так зване "Міністерство державної безпеки" самопроголошеного Придністров'я заявило, що нібито "запобігло теракту на території регіону", який готувався за так званою "вказівкою Служби безпеки України проти низки посадовців невизнаного Придністров’я".

На що згодом відповіли в СБУ, там заявили, що повідомлення про запобігання нібито "теракту" проти посадових осіб Придністров'я є зрежисованою Кремлем провокацією.

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