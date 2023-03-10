Пропаганда Кремля. Зачем Приднестровье разгоняет фейк о "теракте СБУ": объяснение

Заявления представителей непризнанного Приднестровья о так называемых терактах от СБУ являются частью пропагандистской кампании Кремля. Использующий оккупированную территорию Молдовы в своих целях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на разъяснение Центра стратегических коммуникаций.
"Так называемое "министерство госбезопасности Приднестровья" заявило, что по указанию СБУ на их "президента" готовилось покушение. Это - не более чем пропагандистская ложь, направленная на разжигание украинофобии", - говорится в сообщении.
Как объяснили в Центре стратегических коммуникаций, доказательством этому является ряд фактов:
Напомним, что 9 марта так называемое "Министерство государственной безопасности" самопровозглашенного Приднестровья заявило, что якобы "предотвратило теракт на территории региона", который готовился по так называемому "указанию Службы безопасности Украины против ряда должностных лиц непризнанного Приднестровья".
На что впоследствии ответили в СБУ, там заявили, что сообщения о предотвращении якобы "теракта" против должностных лиц Приднестровья является срежиссированной Кремлем провокацией.
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