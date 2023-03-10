Пропаганда Кремля. Зачем Приднестровье разгоняет фейк о "теракте СБУ": объяснение

"Так называемое "министерство госбезопасности Приднестровья" заявило, что по указанию СБУ на их "президента" готовилось покушение. Это - не более чем пропагандистская ложь, направленная на разжигание украинофобии", - говорится в сообщении.

Как объяснили в Центре стратегических коммуникаций, доказательством этому является ряд фактов:

государства под названием "Приднестровская Молдавская Республика" не существует. Приднестровье - это оккупированная Россией территория Молдовы, на которой действует марионеточный уголовный режим.

российские войска находятся на территории Приднестровья незаконно. Они - оккупанты, а не миротворцы.

"ПМР" используется Россией, чтобы дестабилизировать ситуацию в Молдове и на прилегающих территориях Украины.

активизация Тирасполя свидетельствует также о желании марионеточной власти заявить о своей "субъектности" и выпросить больше помощи от Москвы.

Украина уважает суверенитет Молдовы, поэтому не принимает меры военного характера на ее суверенной территории.

Что произошло

Напомним, что 9 марта так называемое "Министерство государственной безопасности" самопровозглашенного Приднестровья заявило, что якобы "предотвратило теракт на территории региона", который готовился по так называемому "указанию Службы безопасности Украины против ряда должностных лиц непризнанного Приднестровья".

На что впоследствии ответили в СБУ, там заявили, что сообщения о предотвращении якобы "теракта" против должностных лиц Приднестровья является срежиссированной Кремлем провокацией.

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