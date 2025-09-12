Пропаганда Кремля намагається налякати українців "коаліцією охочих", - ЦПД

За даними центру, пропаганда РФ продовжує спроби дискредитувати гарантії безпеки, про які Україна домовляється з союзниками.

Нині ж ворожі ресурси поширюють дезінформаційні повідомлення, нібито "мешканці України бояться окупації військами "коаліції охочих". Росіяни заявляють, начебто і цивільні, і військові українці вважають, що розміщення сил стримування стане "справжньою окупацією" України.

Водночас пропагандисти посилаються виключно на дані міфічного "антифашистського підпілля Херсонщини" або взагалі ні на що не посилаються, стверджуючи про такі ж настрої на Дніпропетровщині та в лавах Сил оборони України.

"Жодних бодай трохи правдоподібних свідчень наявності таких настроїв не наводиться. Поширюючи цей наратив, ворог намагається дискредитувати міжнародні гарантії безпеки, посіяти в українському суспільстві недовіру до союзників та зірвати зусилля дипломатії щодо припинення війни", - наголосили в ЦПД.