Пропаганда Кремля намагається налякати українців "коаліцією охочих", - ЦПД

Пропагандистські ресурси РФ поширюють фейки про нібито "страх України перед коаліційними військами", намагаючись дискредитувати міжнародні гарантії безпеки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації.
За даними центру, пропаганда РФ продовжує спроби дискредитувати гарантії безпеки, про які Україна домовляється з союзниками.
Нині ж ворожі ресурси поширюють дезінформаційні повідомлення, нібито "мешканці України бояться окупації військами "коаліції охочих". Росіяни заявляють, начебто і цивільні, і військові українці вважають, що розміщення сил стримування стане "справжньою окупацією" України.
Водночас пропагандисти посилаються виключно на дані міфічного "антифашистського підпілля Херсонщини" або взагалі ні на що не посилаються, стверджуючи про такі ж настрої на Дніпропетровщині та в лавах Сил оборони України.
"Жодних бодай трохи правдоподібних свідчень наявності таких настроїв не наводиться. Поширюючи цей наратив, ворог намагається дискредитувати міжнародні гарантії безпеки, посіяти в українському суспільстві недовіру до союзників та зірвати зусилля дипломатії щодо припинення війни", - наголосили в ЦПД.
Варто зазначити, що це не вперше країна-агресор розповсюдила дезінформацію в мережі.
До цього окупанти ширили фейки про так звані "мовні патрулі" в українських школах, які забороняють дітям розмовляти російською.
Однак Росія не обмежується фейками про мову. Окупанти вправно маніпулюють на темі війни. Наприклад нещодавно росіяни поширили в мережі дезінформацію про 1,7 млн загиблих військових ЗСУ.
А напередодні повідомлялось, що російські пропагандистські медіа поширюють неправдиву інформацію про нібито масовий виїзд українських чоловіків за кордон після ухвалення постанови уряду щодо дозволу на виїзд для вікової групи 18-22 років.