Пропаганда Кремля пытается напугать украинцев "коалицией желающих", - ЦПД

По данным центра, пропаганда РФ продолжает попытки дискредитировать гарантии безопасности, о которых Украина договаривается с союзниками.

Сейчас же враждебные ресурсы распространяют дезинформационные сообщения, якобы "жители Украины боятся оккупации войсками "коалиции желающих". Россияне заявляют, будто и гражданские, и военные украинцы считают, что размещение сил сдерживания станет "настоящей оккупацией" Украины.

В то же время пропагандисты ссылаются исключительно на данные мифического "антифашистского подполья Херсонщины" или вообще ни на что не ссылаются, утверждая о таких же настроениях на Днепропетровщине и в рядах Сил обороны Украины.

"Никаких хоть немного правдоподобных свидетельств наличия таких настроений не приводится. Распространяя этот нарратив, враг пытается дискредитировать международные гарантии безопасности, посеять в украинском обществе недоверие к союзникам и сорвать усилия дипломатии по прекращению войны", - отметили в ЦПИ.