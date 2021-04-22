Промпроизводводство в Украине возобновило рост: что стало причиной

Объемы промышленного производства в марте 2021 года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года выросли на 2,1%. Падение промпроизводства прекратилось благодаря низкой базе сравнения 2020 года, когда объемы падали рекордными темпами.

Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины (Госстат).

В добывающей промышленности и разработке карьеров падение составило 2,8%, в перерабатывающей промышленности - падение на 3,3%, в поставках электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха - рост на 4,1%.

В то же время, по данным статистического ведомства, за январь-март 2021 года падение составило 2,0%.

Напомним, резкое падение промпроизводства в Украине началось осенью 2019 года. В итоге за год объемы промышленного производства сократились на 0,5% - впервые с 2015 года.

В 2020 году падение промпроизводства продолжилось. Госстат оценивает падение на 4,5%.

Промпроизводство падало и в начале 2021 года: в январе на 4,6%, в феврале - на 4,0%.

По прогнозу Минэкономики, падение экономики Украины продолжится в начале 2021 года. В дальнейшем низкая база сравнения с прошлым годом даст эффект экономического роста. Восстановление экономики начнется во втором квартале 2021 года.