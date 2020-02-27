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Госстат уточнил данные по падению промпроизводства в 2019 году

Новости » Экономика     27.02.2020 - 17:10
Госстат уточнил данные по падению промпроизводства в 2019 году
Фото: завод (Виталий Носач, РБК-Украина)

Данные несколько улучшены

Государственная служба статистики Украины обнародовала окончательные данные по объемам промышленного производства за 2015-2019 годы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госстат.

Индексы за 2015-2019 годы по Украине пересмотрены в связи с изменением базисного года (2016 = 100%).

По данным статистического ведомства, в 2019 году объемы промышленного производства сократились на 0,5%, в то время как ранее Госстат оценивал падение в 1,8%.

Кроме того, в 2018 году рост промпроизводства составил 3,0% (ранее оценивался в 1,6%), в 2017 году рост был 1,1% (ранее - 0,4%), в 2017 году - 4,0% (ране - 2,8%).

В 2015 году падение составило 12,3% (ранее оценивалось в 13,0%).

Напомним, объемы промышленного производства в январе 2020 года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года сократились на 5,1%.

Кроме того, в начале нового года Госстат зафиксировал падение и в сельском хозяйстве. В январе 2020 года производство сельскохозяйственной продукции по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократилось на 0,7%.

Как сообщало РБК-Украина, Индекс ожиданий деловой активности (ИОДА), который рассчитывает Национальный банк, в январе 2020 года снизился на 8,3 п. до отметки 40,3 п. Таким образом, деловые ожидания ухудшаются четыре месяца подряд - с октября 2019 года. За этот период значение индекса опустилось ниже нейтрального уровня в 50 пунктов.

Промпроизводство продолжило падение в начале 2020 года Доходы телекоммуникационной отрасли Украины упали за последний год
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