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Минэкономики прогнозирует падение ВВП Украины в начале 2021 года

Новина українською → Киев, Пятница 12 февраля 2021 17:35
Минэкономики прогнозирует падение ВВП Украины в начале 2021 года Фото: фабрика (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Падение экономики Украины продолжится в начале 2021 года. В дальнейшем низкая база сравнения с прошлым годом даст эффект экономического роста.

Об этом говорится в обзоре Департамента стратегического планирования и макроэкономического прогнозирования Минэкономики.

"В I квартале 2021 года ожидается сохранение отрицательной динамики ВВП с учетом последствий введенного в январе локдауна", - говорится в обзоре.

По прогнозу Минэкономики, восстановление экономики начнется во втором квартале 2021 года и продлится до конца года.

Минэкономики прогнозирует падение ВВП Украины в начале 2021 года

Отметим, по данным Госстата, падение ВВП Украины в I квартале 2020 года составил 1,3%, во II квартале было зафиксировано падение на 11,4%, в III квартале - на 3,5%.

Напомним, по оценкам Минэкономики, реальный валовой внутренний продукт (ВВП) Украины в 2020 году сократился на 4,2%. Это немного лучше, чем официальный прогноз правительства, который предусматривал падение на 4,8%.

Отметим, Национальный банк Украины (НБУ) обновил прогноз восстановления экономики Украины после кризиса. Согласно прогнозу, валовой внутренний продукт (ВВП) в Украине в 2021 году вырастет на 4,2%.

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