Кризис продолжается: падение промпроизводства в Украине ускорилось

Объемы промышленного производства в феврале 2021 года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года сократились на 4,8%. Падение промпроизводства ускорилось по сравнению с январем, когда оно составило 4,0%.

Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.

В добывающей промышленности и разработке карьеров падение составило 3,4%, в перерабатывающей промышленности - падение на 6,5%, в поставках электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха - рост на 2,5%.

По данным статистического ведомства, за январь-февраль 2021 года падение составило 4,2%.

Напомним, резкое падение промпроизводства в Украине началось осенью 2019 года. В итоге за год объемы промышленного производства сократились на 0,5% - впервые с 2015 года.

В 2020 году падение промпроизводства продолжилось. Госстат оценивает падение на 4,5%.

По прогнозу Минэкономики, падение экономики Украины продолжится в начале 2021 года. В дальнейшем низкая база сравнения с прошлым годом даст эффект экономического роста. Восстановление экономики начнется во втором квартале 2021 года.