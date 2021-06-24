Промпроизводводство в Украине демонстрирует рост на фоне обвала прошлого года

Объемы промышленного производства в мае 2021 года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года выросли на 5,4%. Рост зафиксирован благодаря низкой базе сравнения 2020 года, когда в апреле падение составило 12,5%.

В добывающей промышленности и разработке карьеров рост составил 1,2%, в перерабатывающей промышленности - 2,5%, в поставках электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха - на 2,9%.

По данным статистического ведомства, за январь-май 2021 года рост промпроизводства составил 2,2% (в прошлом году за этот период падение на 8,1%).

Напомним, промпроизводство в Украине начало падать еще осенью 2019 года. В итоге впервые с 2015 года за год объемы промышленного производства сократились на 0,5%.

В кризисном 2020 году падение промпроизводства углубилось. Госстат оценивает падение на 4,5%. Самые высокие темпы падения были зафиксированы в апреле-мае.

Промпроизводство падало и в начале 2021 года: в январе на 4,6%, в феврале - на 4,0%. Однако затем начался рост на фоне низкой базы сравнения - на 2,1% в марте, на 13,0% в апреле.