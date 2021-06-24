Промвиробництво в Україні демонструє зростання на тлі обвалу минулого року

Обсяг промислового виробництва у травні 2021 року у порівнянні з аналогічним місяцем минулого року зросли на 5,4%. Зростання зафіксовано завдяки низькій базі порівняння 2020 року, коли у квітні падіння склало 12,5%.

У добувній промисловості і розробці кар'єрів зростання склало 1,2%, у переробній промисловості - 2,5%, у постачаннях електроенергії, газу, пари і кондиційованого повітря - на 2,9%.

За даними статистичного відомства, за січень-травень 2021 року зростання промвиробництва склало 2,2% (минулого року за цей період падіння на 8,1%).

Нагадаємо, промвиробництво в Україні почало падати ще восени 2019 року. У підсумку вперше з 2015 року за рік обсяги промислового виробництва скоротилися на 0,5%.

У кризовому 2020 році падіння промвиробництва поглибилося. Держстат оцінює падіння на 4,5%. Найвищі темпи падіння були зафіксовані у квітні-травні.

Промвиробництво падало і на початку 2021 року: у січні на 4,6%, у лютому - на 4,0%. Однак потім почалося зростання на тлі низької бази порівняння - на 2,1% у березні, на 13,0% у квітні.