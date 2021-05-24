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Промпроизводводство в апреле показало рост на фоне обвала прошлого года

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Украина, Понедельник 24 мая 2021 15:30
Промпроизводводство в апреле показало рост на фоне обвала прошлого года Фото: объемы промпроизводства частично восстановились после обвала прошлого года (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Объемы промышленного производства в апреле 2021 года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года выросли на 13,0%. Рост зафиксирован благодаря низкой базе сравнения 2020 года, когда в апреле падение составило 15,1%.

Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины (Госстат).

По данным статистического ведомства, за январь-апрель 2021 года рост составил 1,5% (за январь-апрель 2020 года объемы упали на 7,0%).

Промпроизводводство в апреле показало рост на фоне обвала прошлого года

В добывающей промышленности и разработке карьеров падение за первые четыре месяца составило 0,5%, в перерабатывающей промышленности - рост на 1,6%, в поставках электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха - рост на 4,2%.

Промпроизводводство в апреле показало рост на фоне обвала прошлого года

Напомним, резкое падение промпроизводства в Украине началось осенью 2019 года. В итоге за год объемы промышленного производства сократились на 0,5% - впервые с 2015 года.

В 2020 году падение промпроизводства продолжилось. Госстат оценивает падение на 4,5%.

Промпроизводство падало и в начале 2021 года: в январе на 4,6%, в феврале - на 4,0%. В марте рост составил 2,1%.

Отметим, Министерство экономики Украины ухудшило прогноз роста реального ВВП в 2021 году с 4,6% до 4,1%

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