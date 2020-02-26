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Промпроизводство продолжило падение в начале 2020 года

Новости » Экономика     26.02.2020 - 16:30
Промпроизводство продолжило падение в начале 2020 года
Фото: Авдеевский коксохимический завод (РБК-Украина)

В январе объемы сократились несколько меньше, чем в декабре прошлого года

Объемы промышленного производства в январе 2020 года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года сократились на 5,1%. Об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на данные Государственной службы статистики Украины.

Промпроизводство продолжило падение в начале 2020 года

www.ukrstat.gov.ua

По данным статистического ведомства, в добывающей промышленности и разработке карьеров падение составило 4,5%, в перерабатывающей промышленности - падение на 3,2%, в поставках электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха - падение на 8,3%.

Промпроизводство продолжило падение в начале 2020 года

www.ukrstat.gov.ua

Как сообщало РБК-Украина, объемы промышленного производства в декабре 2019 года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года сократились на 7,7%. За весь 2019 года зафиксировано падение промпроизводства на 1,8%.

Кроме того, в начале нового года Госстат зафиксировал падение и в сельском хозяйстве. В январе 2020 года производство сельскохозяйственной продукции по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократилось на 0,7%.

Как сообщало РБК-Украина, Индекс ожиданий деловой активности (ИОДА), который рассчитывает Национальный банк, в январе 2020 года снизился на 8,3 п. до отметки 40,3 п. Таким образом, деловые ожидания ухудшаются четыре месяца подряд - с октября 2019 года. За этот период значение индекса опустилось ниже нейтрального уровня в 50 пунктов.

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