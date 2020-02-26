Промвиробництво продовжило падіння на початку 2020 року

Фото: Авдіївський коксохімічний завод (РБК-Україна)

У січні обсяги скоротилися дещо менше, ніж у грудні минулого року

Обсяги промислового виробництва у січні 2020 року порівняно з аналогічним місяцем минулого року скоротилися на 5,1%. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Державної служби статистики України.

www.ukrstat.gov.ua

За даними статистичного відомства, в добувній промисловості і розробці кар'єрів падіння склало 4,5%, в переробній промисловості - падіння на 3,2%, в поставках електроенергії, газу, пари та кондиціонованого повітря - падіння на 8,3%.

www.ukrstat.gov.ua

Як повідомляло РБК-Україна, обсяги промислового виробництва у грудні 2019 року порівняно з аналогічним місяцем минулого року скоротилися на 7,7%. За весь 2019 року зафіксовано падіння промвиробництва на 1,8%.

Крім того, на початку нового року Держстат зафіксував падіння і в сільському господарстві. У січні 2020 року виробництво сільськогосподарської продукції порівняно з аналогічним періодом минулого року скоротилося на 0,7%.

Як повідомляло РБК-Україна, Індекс очікувань ділової активності (ЙОДУ), який розраховує Національний банк, у січні 2020 року знизився на 8,3 в. до позначки 40,3 п. Таким чином, ділові очікування погіршуються чотири місяці поспіль - з жовтня 2019 року. За цей період значення індексу опустилося нижче нейтрального рівня 50 пунктів.