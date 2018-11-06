Проміжні вибори в Конгрес США: головне

Фото: Конгрес США (educationusa.state.gov)

Американці переоберуть Палату представників, а також 35 сенаторів і 36 губернаторів

У вівторок, 6 листопада, в США стартують проміжні вибори, на яких республіканці і демократи поборються за більшість місць в Конгресі. Від підсумків голосування буде залежати, якими будуть наступні два роки президентства Дональда Трампа.

Все що потрібно знати про майбутні вибори в США - в матеріалі РБК-Україна.

Кого обиратимуть

На проміжних виборах в США повністю переоберуть нижню палату Конгресу - Палату представників (435 депутатів), а також 35 сенаторів і 36 губернаторів. Крім цього, проголосують за керівників трьох підконтрольних США територій, мера м. Вашингтон (округ Колумбія) і глав численних міст і муніципалітетів.

За даними газети New York Post проміжні вибори в Конгрес стануть найбільш витратними в історії. Тільки ТВ-реклама кандидатів коштує більше 1 млрд доларів.

Раніше радник Трампа з питань нацбезпеки Джон Болтон заявляв, що Штати проводять "наступальні" кібероперації щодо запобігання будь-якого зовнішнього втручання в проміжні вибори. У той же час ЗМІ писали, що Twitter видалив більше 10 тис. облікових записів, які публікували заклики не голосувати на виборах в Конгрес.

Нагадаємо, після президентських виборів в США 2016 Республіканська партія, яку представляє Д. Трамп, контролює відразу дві палати - Сенат (51 республіканець і 49 демократів) і Палату представників (241 республіканець і 194 демократа).

Цікаві факти про кандидатів

Вперше в історії штату Арізона за крісло сенатора борються жінки: республіканка Марта Максаллі (перша льотчиця, відправлена ​​в зону боїв на Схід після теракту 11 вересня) і демократка Кірстен Синема (єдиний член Конгресу, яка заявила про свій атеїзм).

Штат Джорджія може очолити кандидат від демократів Стейсі Абрамс - і стати першою афроамериканською жінкою-губернатором, а Вермонт - демократка Крістін Холлквіст, яка є трансгендером.

Чим важливі проміжні вибори в США

Вибори в Конгрес США проходять на екваторі президентського терміну Трампа і є першою оцінкою його діяльності.

Якщо демократи, які сьогодні в опозиції, повернуть собі більшість в одній або обох палатах Конгресу, то зможуть блокувати реформи адміністраціі Трампа (зокрема, в сфері податків, міграції та системи охорони здоров'я), а також впливати на підписання міжнародних договорів.

Газета The Washington Post не виключає, що реванш демократів може призвести до ряду повісток до суду для співробітників адміністрації Трампа або навіть до початку його процедури імпічменту.