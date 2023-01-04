"Прометей" відпустив центрового зі США в чемпіонат Греції: відома причина

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу .

Досвідчений американець домовився про розрив контракту з українським грандом за обопільною згодою. У лавах слобожанців він провів першу частину сезону 2022/23.

Ініціатором прощання з Хогом став менеджмент "Прометея". Перемовини про припинення співпраці розпочалися після розмови президента Володимира Дубинського та керманича команди Ронена Гінзбурга.

"Я вірю і Нено зі мною погодився, що відхід Хога – це відмінний шанс для Слави Петрова проявити себе. Він достатньо цікавий гравець, і я кожну гру чекаю від нього більш яскравого, емоційного баскетболу, більше силової боротьби", – пояснив функціонер.

Уродженець штату Нью-Йорк опинився в лавах "Прометея" влітку торік. У нинішньому сезоні Хог у середньому набирав 5,8 очок і 3,2 підбирання. Новий клуб американця – "Промітеас" – середняк Баскетбольної ліги Греції та учасник паралельної зі слобожанців групи Єврокубка.