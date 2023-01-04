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"Прометей" відпустив центрового зі США в чемпіонат Греції: відома причина

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Рига, Середа 04 січня 2023 12:53
"Прометей" відпустив центрового зі США в чемпіонат Греції: відома причина Фото: Дастін Хог (у центрі) провів у складі "Прометея" півроку (facebook.com/prometeybc)
Автор: Антон Федорців

"П'ятий номер" Дастін Хог змінив слобожанський "Прометей" на "Промітеас" із Патрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

Досвідчений американець домовився про розрив контракту з українським грандом за обопільною згодою. У лавах слобожанців він провів першу частину сезону 2022/23.

Ініціатором прощання з Хогом став менеджмент "Прометея". Перемовини про припинення співпраці розпочалися після розмови президента Володимира Дубинського та керманича команди Ронена Гінзбурга.

"Я вірю і Нено зі мною погодився, що відхід Хога – це відмінний шанс для Слави Петрова проявити себе. Він достатньо цікавий гравець, і я кожну гру чекаю від нього більш яскравого, емоційного баскетболу, більше силової боротьби", – пояснив функціонер.

Уродженець штату Нью-Йорк опинився в лавах "Прометея" влітку торік. У нинішньому сезоні Хог у середньому набирав 5,8 очок і 3,2 підбирання. Новий клуб американця – "Промітеас" – середняк Баскетбольної ліги Греції та учасник паралельної зі слобожанців групи Єврокубка.

До слова, раніше склали нестандартні прогнози у спорті на 2023 рік.

Нагадаємо, минулого тижня підготували дайджест головних спортивних подій 2022 року.

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