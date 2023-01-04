"Прометей" отпустил центрового из США в чемпионат Греции: известна причина

"Пятый номер" Дастин Хог сменил слобожанский "Прометей" на "Промитеас" из Патров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба .

Опытный американец договорился о разрыве контракта с украинским грандом по обоюдному согласию. В рядах слобожанцев он провел первую часть сезона 2022/23.

Инициатором прощания с Хогом стал менеджмент "Прометея". Переговоры о прекращении сотрудничества начались после разговора президента Владимира Дубинского и наставника команды Ронена Гинзбурга.

"Я верю и Нено со мной согласился, что уход Хога – это отличный шанс для Славы Петрова проявить себя. Он достаточно интересный игрок, и я каждую игру жду от него более яркого, эмоционального баскетбола, больше силовой борьбы", – объяснил функционер.

Уроженец штата Нью-Йорк оказался в рядах "Прометея" летом прошлого года. В нынешнем сезоне Хог в среднем набирал 5,8 очков и 3,2 подбора. Новый клуб американца – "Промитеас" – середняк Баскетбольной лиги Греции и участник параллельной со слобожанцев группы Еврокубка.