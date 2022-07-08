UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Прометей" попал в группу А баскетбольного Еврокубка

Фото: "Прометей" в предыдущем сезоне (facebook.com/prometeysc)
Автор: Антон Федорцив

Организаторы баскетбольного Кубка Европы отжеребили 20 участников сезона 2022/23. Своих соперников получил и украинский "Прометей".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты жеребьевки.

"Прометей" попал в группу A. Там соперниками отечественного гранда станут испанский "Ховентут", словенская "Олимпия", "Рейер Венеция", турецкий "Бурсаспор", литовский "Литкабелис", французский "Бург-ан-Бресс", немецкий "Ратиофарм", итальянская "Брешия" и румынский "Клуж".

Все команды сыграют между собой в два круга. Восемь лучших коллективов каждой из двух групп по итогам регулярного сезона сформируют между собой пары плей-офф. Регулярный чемпионат продлится с октября по апрель.

В грядущем сезоне "Прометей" собрался играть в Латвийско-эстонской баскетбольной лиге. Домашние матчи Еврокубка и балтийской лиги клуб из Днепропетровской области будет играть в Риге. Также команда должна заявиться в чемпионат Украины.

Накануне киевский "Будивельник" получил соперника в квалификации Лиги чемпионов ФИБА. "Гладиаторы" сразятся за выход во 2-й квалификационный раунд со шведским "Норчеппингом".

К слову, украинская сборная уступила Испанию в матче квалификации к баскетбольному ЧМ-2023.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Баскетбол