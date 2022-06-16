ru ua
Чт, 16 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

"Прометей" проведет новый сезон в европейском чемпионате

Новина українською →
Днепропетровская область, Четверг 16 июня 2022 16:29
"Прометей" проведет новый сезон в европейском чемпионате Фото: Тайм-аут "Прометея" в Лиге чемпионов 2021/22 (prometeybc.com)
Автор: Антон Федорцив

Руководство украинского гранда – "Прометея" из Днепропетровской области – решило временно присоединиться к Латвийско-эстонской баскетбольной лиге.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Proshuta.basketball.

"Прометей" подтвердил участие в совместном чемпионате Латвии и Эстонии. Ведущий украинский клуб, по словам президента Владимира Дубинского, уже подал заявку на участие в турнире.

Свои домашние матчи сезона 2022/23 "Прометей" будет играть в Риге. Пока неизвестно, составят ли ему компанию еще два отечественных гранда - "Будивельник" и "Киев-Баскет". "Прометей" также готов выставить команду на чемпионат Украины, если его возобновят в грядущем сезоне.

Сезон 2021/22 в украинской Суперлиге досрочно завершили из-за полномасштабного вторжения РФ. Призеров не определяли, а турнирную таблицу зафиксировали на 23 февраля. Таким образом, "Прометей" финишировал в чемпионате первым.

В начале марта клуб объявил о роспуске всех команд и снятии с Лиги чемпионов, где "Прометей" еще должен сыграть 3 матча. Кадровая ситуация в клубе пока остается тайной.

К слову, баскетбольная Евролига отказала российским клубам в участии на грядущий сезон.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Баскетбол
NEWS
Макрон, Шольц и Драги приехали в Украину: что известно
Макрон, Шольц и Драги приехали в Украину: что известно
DAILY
Тарас Чмут: Без западного оружия война для Украины уже была бы закончена
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Тарас Чмут: Без западного оружия война для Украины уже была бы закончена