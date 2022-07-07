ru ua
Чт, 07 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Баскетбольная сборная Украины минимально проиграла Испании в отборе к ЧМ-2023

Новина українською →
Рига, Четверг 07 июля 2022 21:09
Баскетбольная сборная Украины минимально проиграла Испании в отборе к ЧМ-2023 Фото: Юсуф Санон (в центре) стал лучшим ассистентом сборной Украины (fiba.basketball)
Автор: Антон Федорцив

В перенесенном матче 4-го тура квалификации к чемпионату мира-2023 по баскетболу сборная Украины досадно уступила испанцам (76:77).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Чемпионат мира-2023, квалификация, группа G, 4-й тур

Украина – Испания – 76:77

Активнее матч начали пиренейцы. В дебюте они создали 7-очковый запас, но "сине-желтые" выровняли игру еще до конца первой десятиминутки. Как следствие, сборная Испании завершила четверть всего с +1.

Во второй же команды поменялись ролями. Теперь украинцы посреди четверти убедительно вели (36:25). Но под занавес упустили несколько атак испанцев и на большой перерыв ушли с тем же 1-очковым дефицитом.

Наконец в третьей 10-минутке на паркете начались настоящие качели. Лидерство в счете переходило из рук в руки, но в конце отрезка сборная Украины вырвалась вперед (60:57). На старте финальной четверти "сине-желтые" развили этот успех и уже стабильно "везли" испанцам 5-6 пунктов.

Тем не менее, в эндшпиле провалились и позволили испанцам завоевать шесть очков за одно владение. В игре нервов хладнокровнее оказались чемпионы мира. Они повели 77:76 за почти 8 секунд до сирены, а украинцы в последней атаке не смогли реализовать попытку из-под щита...

Как следствие, сборная Украины минимально уступила и осталась третьей в квартете G. Этот результат позволил подопечным Айнарса Багатскиса пройти в следующий раунд квалификации. Там они встретятся со сборными Италии, Исландии и Нидерландов.

В отчетном же поединке лучшим в составе "сине-желтых" стал Святослав Михайлюк. Защитник "Торонто Рапторз" набрал 13 очков и сделал 6 подборов за 21,5 минуты на паркете. Совсем рядом оказался и центровой Артем Пустовой – 12 пунктов и 6 подборов.

К слову, киевский "Будивельник" узнал соперника в квалификации Лиги чемпионов ФИБА.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сборная Украины Баскетбол
NEWS
В Раде предлагают мораторий на взыскание долгов за коммуналку во время войны
В Раде предлагают мораторий на взыскание долгов за коммуналку во время войны
DAILY
Лондон с нами. Почему уходит Джонсон и чего Украине ждать от его преемника
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Лондон с нами. Почему уходит Джонсон и чего Украине ждать от его преемника