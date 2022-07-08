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"Прометей" потрапив у групу А баскетбольного Єврокубка

Фото: "Прометей" у попередньому сезоні (facebook.com/prometeysc)
Автор: Антон Федорців

Організатори баскетбольного Кубка Європи віджеребкували 20 учасників сезону 2022/23. Своїх суперників отримав і український "Прометей".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати жеребкування.

"Прометей" потрапив до групи A. Там суперниками вітчизняного гранда стануть іспанський "Ховентут", словенська "Олімпія", "Реєр Венеція", турецький "Бурсаспор", литовський "Літкабеліс", французький "Бург-ан-Бресс", німецький "Ратіофарм", італійська "Брешія" і румунський "Клуж".

Усі команди зіграють між собою у два кола. Вісім найкращих колективів кожної з двох груп за підсумками регулярного сезону сформують між собою пари плей-офф. Регулярний чемпіонат триватиме з жовтня до квітня.

У прийдешньому сезоні "Прометей" зібрався грати в Латвійсько-естонській баскетбольній лізі. Домашні матчі Єврокубка та балтійської ліги клуб із Дніпропетровщини гратиме в Ризі. Також команда повинна заявитися в чемпіонат України.

Напередодні київський "Будівельник" отримав суперника в кваліфікації Ліги чемпіонів ФІБА. "Гладіатори" позмагаються за вихід у 2-й кваліфікаційний раунд зі шведським "Норчеппінгом".

До слова, українська збірна поступилася Іспанії у матчі кваліфікації до баскетбольного ЧС-2023.

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Баскетбол