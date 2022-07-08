ru ua
Пт, 08 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

"Прометей" попал в группу А баскетбольного Еврокубка

Новина українською →
Пятница 08 июля 2022 14:44
"Прометей" попал в группу А баскетбольного Еврокубка Фото: "Прометей" в предыдущем сезоне (facebook.com/prometeysc)
Автор: Антон Федорцив

Организаторы баскетбольного Кубка Европы отжеребили 20 участников сезона 2022/23. Своих соперников получил и украинский "Прометей".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты жеребьевки.

"Прометей" попал в группу A. Там соперниками отечественного гранда станут испанский "Ховентут", словенская "Олимпия", "Рейер Венеция", турецкий "Бурсаспор", литовский "Литкабелис", французский "Бург-ан-Бресс", немецкий "Ратиофарм", итальянская "Брешия" и румынский "Клуж".

Все команды сыграют между собой в два круга. Восемь лучших коллективов каждой из двух групп по итогам регулярного сезона сформируют между собой пары плей-офф. Регулярный чемпионат продлится с октября по апрель.

В грядущем сезоне "Прометей" собрался играть в Латвийско-эстонской баскетбольной лиге. Домашние матчи Еврокубка и балтийской лиги клуб из Днепропетровской области будет играть в Риге. Также команда должна заявиться в чемпионат Украины.

Накануне киевский "Будивельник" получил соперника в квалификации Лиги чемпионов ФИБА. "Гладиаторы" сразятся за выход во 2-й квалификационный раунд со шведским "Норчеппингом".

К слову, украинская сборная уступила Испанию в матче квалификации к баскетбольному ЧМ-2023.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Баскетбол
NEWS
Зеленский назвал условие для деоккупации территорий
Зеленский назвал условие для деоккупации территорий
DAILY
Что происходит между Зеленским и Залужным. И откуда взялся "выездной" скандал
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Что происходит между Зеленским и Залужным. И откуда взялся "выездной" скандал