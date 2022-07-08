"Прометей" попал в группу А баскетбольного Еврокубка

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты жеребьевки .

"Прометей" попал в группу A. Там соперниками отечественного гранда станут испанский "Ховентут", словенская "Олимпия", "Рейер Венеция", турецкий "Бурсаспор", литовский "Литкабелис", французский "Бург-ан-Бресс", немецкий "Ратиофарм", итальянская "Брешия" и румынский "Клуж".

Все команды сыграют между собой в два круга. Восемь лучших коллективов каждой из двух групп по итогам регулярного сезона сформируют между собой пары плей-офф. Регулярный чемпионат продлится с октября по апрель.

В грядущем сезоне "Прометей" собрался играть в Латвийско-эстонской баскетбольной лиге. Домашние матчи Еврокубка и балтийской лиги клуб из Днепропетровской области будет играть в Риге. Также команда должна заявиться в чемпионат Украины.

Накануне киевский "Будивельник" получил соперника в квалификации Лиги чемпионов ФИБА. "Гладиаторы" сразятся за выход во 2-й квалификационный раунд со шведским "Норчеппингом".