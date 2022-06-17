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"Прометей" договорился о новом контракте с тренером-иностранцем

Фото: Ронен Гинзбург (prometeybc.com)
Автор: Антон Федорцив

Руководство "Прометея" из Днепропетровской области договорилось о продолжении сотрудничества с главным тренером команды Роненом Гинзбургом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

58-летний специалист остался в должности наставника отечественного баскетбольного гранда. Израильтянин заключил с "Прометеем" новый контракт. Срок соглашения – 3 года.

Сохранение Гинзбурга в должности подтвердил президент клуба Владимир Дубинский. Он также объявил о подписании первого контракта с баскетболистом. В новом сезоне цвета "Прометея" будет защищать разыгрывающий Илья Сидоров. Для него грядущая кампания станет 4-й в составе команды.

В начале марта "Прометей" объявил о роспуске всех команд и снятии с Лиги чемпионов, где еще предстоял сыграть 3 матча. В новом сезоне команда будет играть в Латвийско-эстонской баскетбольной лиге и еврокубках. Кроме того, "Прометей" готов заявить команду в чемпионат Украины, если он возобновится.

Ронен Гинзбург возглавил "Прометей" в апреле 2021 года. С ним во главе команда завоевала дебютный чемпионский титул Суперлиги, а также первой среди украинских клубов пробилась в топ-16 Лиги чемпионов.

К слову, в финале НБА "Голден Стэйт" обыграл "Бостон Селтикс" и завоевал четвертый за 7 лет титул чемпиона.

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