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"Голден Стэйт" обыграл "Бостон" на выезде и стал чемпионом НБА 2021/22

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Бостон, Пятница 17 июня 2022 09:24
"Голден Стэйт" обыграл "Бостон" на выезде и стал чемпионом НБА 2021/22 Фото: Герои чемпионского сезона "Голден Стэйт" (twitter.com/NBA)
Автор: Антон Федорцив

Шестой поединок финала Национальной баскетбольной ассоциации между "Бостон Селтикс" и "Голден Стэйт Уорриорз" стал последним в серии. Представитель Калифорнии завоевал чемпионские перстни.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

НБА, плей-офф, финал, 6-й матч

"Бостон" – "Голден Стэйт" – 90:103 (22:27, 17:27, 27:22, 24:27)

К своей победе "Уорриорз" шли постепенно. Проиграв дебют встречи, когда "Бостон" на пике вел 14:2, гости сумели вырваться вперед на финише первой четверти (27:22).

Еще больший удар "Селтикс" они нанесли во второй 12-минутке. "Голден Стэйт" набирал обороты дальше и в определенный момент довел свое преимущество до +21. В конце концов, четверть завершилась солидным преимуществом калифорнийцев (54:39).

Локальный успех после большого перерыва стал слабым утешением для "Бостона". Сократив дефицит очков до 10-ти пунктов, хозяева не смогли окончательно перехватить инициативу в финальной четверти и заслуженно уступили.

Лучшим в составе "Уорриорз" стал Стеф Карри. Опытный плеймейкер набрал 34 очка, выполнил 3 передачи и сделал 7 подборов. Именно Карри признали самым ценным игроком финала НБА.

Для "Голден Стэйт Уорриорз" чемпионский титул стал 6-м в истории и четвертым завоеванным за последние семь лет. Ранее калифорнийцы триумфовали в 1956, 1975, 2015, 2017 и 2018 гг.

К слову, украинский гранд "Прометей" заявился в Латвийско-эстонскую баскетбольную лигу на новый сезон.

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