"Прометей" домовився про новий контракт із тренером-іноземцем

58-річний фахівець залишився на посаді керманича вітчизняного баскетбольного гранда. Ізраїльтянин уклав із "Прометеєм" новий контракт. Термін угоди – 3 роки.

Збереження Гінзбурга на посаді підтвердив президент клубу Володимир Дубинський. Він також оголосив про підписання першого контракту з баскетболістом. У новому сезоні кольори "Прометея" захищатиме оборонець Ілля Сидоров. Для нього прийдешня кампанія стане 4-ю у складі команди.

На початку березня "Прометей" оголосив про розпуск усіх команд і зняття з Ліги чемпіонів, де ще мав зіграти 3 матчі. У новому сезоні команда гратиме в Латвійсько-естонській баскетбольній лізі та єврокубках. Окрім того, "Прометей" готовий заявити команду в чемпіонат України, якщо той поновиться.

Ронен Гінзбург очолив "Прометей" у квітні 2021-го. Із ним на чолі команда здобула дебютний чемпіонський титул Суперліги, а також першою серед українських клубів пробилася до топ-16 Ліги чемпіонів.