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"Прометей" домовився про новий контракт із тренером-іноземцем

Фото: Ронен Гінзбург (prometeybc.com)
Автор: Антон Федорців

Керівництво "Прометея" з Дніпропетровської області домовилося щодо продовження співпраці з головним тренером команди Роненом Гінзбургом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

58-річний фахівець залишився на посаді керманича вітчизняного баскетбольного гранда. Ізраїльтянин уклав із "Прометеєм" новий контракт. Термін угоди – 3 роки.

Збереження Гінзбурга на посаді підтвердив президент клубу Володимир Дубинський. Він також оголосив про підписання першого контракту з баскетболістом. У новому сезоні кольори "Прометея" захищатиме оборонець Ілля Сидоров. Для нього прийдешня кампанія стане 4-ю у складі команди.

На початку березня "Прометей" оголосив про розпуск усіх команд і зняття з Ліги чемпіонів, де ще мав зіграти 3 матчі. У новому сезоні команда гратиме в Латвійсько-естонській баскетбольній лізі та єврокубках. Окрім того, "Прометей" готовий заявити команду в чемпіонат України, якщо той поновиться.

Ронен Гінзбург очолив "Прометей" у квітні 2021-го. Із ним на чолі команда здобула дебютний чемпіонський титул Суперліги, а також першою серед українських клубів пробилася до топ-16 Ліги чемпіонів.

До слова, у фіналі НБА "Голден Стейт" переграв "Бостон Селтікс" і здобув четвертий за 7 років титул чемпіона.

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Баскетбол