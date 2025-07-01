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Дрони атакували Луганськ, Саратов і не тільки: що відомо про нічні вибухи

Вівторок 01 липня 2025 09:11
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Дрони атакували Луганськ, Саратов і не тільки: що відомо про нічні вибухи Фото: регіони Росії опинилися під масованою атакою цієї ночі (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

У ніч на 1 липня пролунали вибухи в декількох регіонах Росії. Безпілотники атакували кілька об’єктів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на ASTRA та керівника українського Центру протидії дезінформації Андрія Коваленко.

Луганськ

У ніч на 1 липня в окупованому Луганську пролунали вибухи, після удару безпілотників на кількох об’єктах почалися пожежі.

Місцеві телеграм-канали опублікували відео моментів вибухів, на яких чутно звук дронів і видно осередки вогню.

Російські ЗМІ із посиланням на так звану "ЛНР" заявило, що над містом пролетіло понад 20 безпілотників.

Коваленко повідомив, що в Луганську "горить логістика росіян".

Українське військове командування поки не коментує подію.

Водночас у Росії в ніч на 1 липня у кількох містах пролунав ряд вибухів і спрацювали сирени.

Атака дронів на Саратов та Енгельс

Мешканці Саратова та Енгельса повідомили про звуки вибухів, а в.о. губернатора Саратовської області Роман Бусаргін підтвердив загрозу безпілотних літальних апаратів і введення служб у повну готовність.

Аеропорти Саратову, Ульяновська, Казані та Нижньокамська тимчасово призупинили роботу.

У Ростовській області, за словами в.о. губернатора Юрія Слюсаря, системи ППО збили безпілотники над Ростовом-на-Дону, Таганрозом, Новошахтинськом та іншими районами. За попередніми даними, жертв немає.

Міноборони РФ заявило про знищення 60 українських безпілотників над територією шести регіонів Росії, Кримом і акваторіями Чорного та Азовського морів.

В місті Енгельс розташований військовий аеродром "Енгельс-2", база стратегічних бомбардувальників Ту-95МС і Ту-160.

Нижньокамськ відомий потужним нафтопереробним заводом "Танеко", а поруч - спеціальна економічна зона Алабуга, де збирають російські ударні дрони "Шахед".

Нагадаємо, що ввечері 5 червня на окупованому Кримському півострові кілька разів оголошували повітряну тривогу - загалом п’ять разів. Вибухи було чути поблизу Красноперекопська, Армянська, Новофедорівки та в районі Сак.

Крім того, Путіну порадили припинити скаржитися на українські удари по його літаках і натомість погодитися на хоча б 30-денне припинення вогню.

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